stanotte-a-pompei-in-replica-al-posto-di-stanotte-con-caravaggio,-che-slitta-al-16-dicembre

Slitta la messa in onda di Stanotte con Caravaggio, la puntata inedita del ciclo di Stanotte a… che era inizialmente annunciata nei palinsesti del 9 dicembre e che adesso sembra destinata al prime time di Rai 1 per mercoledì 16 dicembre 2020. Già questa versione dedicata a Michelangelo Merisi aveva preso il posto di un’altra puntata inedita, quella di Stanotte a Napoli, al momento rinviata sine die. Intanto quest’altro slittamento sposta definitivamente la nuova puntata del ciclo di Alberto Angela fuori dal Periodo di Garanzia. E la scelta un po’ lascia perplessi, sempre che effettivamente Stanotte con Caravaggio non subisca ulteriori cambi di palinsesto e arrivi addirittura al dopo-Strenne.

Rai 1 quindi, tiene ancora un po’ in caldo la nuova puntata del ciclo di Stanotte a… e riserva la prima serata di mercoledì 9 dicembre a una replica, quella di Stanotte a Pompei. Una scelta che ha comunque una sua aderenza al ‘periodo’, visto che nelle ultime settimane Pompei è stata al centro di importanti ritrovamenti archeologici. Prima la conferma del rivenimento di pane e olio, confermato dalle analisi di laboratorio dopo una presentazione ‘ufficiosa’ in occasione proprio della conferenza stampa di lancio della puntata avvenuta due anni fa, e poi il ritrovamento di altre due ‘vittime’ dell’eruzione del 79 d.C., un uomo e il suo servo, individuati grazie alla tecnica dei calchi di gesso. Un doppio evento che ribadisce la centralità del Parco Archeologico di Pompei e che riporta Alberto Angela (anche se in replica) in uno dei luoghi da lui sicuramente più studiati e portati in tv.

Bisognerà quindi attendere ancora un po’ prima di vedere lo speciale disegnato da Alberto Angela su Michelangelo Merisi in Stanotte con Caravaggio, a questo punto in onda (si spera) mercoledì 16 dicembre 2020 in prima serata su Rai 1.