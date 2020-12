silvia-provvedi-e-il-suo-primo-“mamma-natale”

Silvia Provvedi racconta le sue emozioni per il primo Natale da mamma. Un Natale che trascorrerà in famiglia con la sua Niky, lontana forzatamente dal suo compagno Giorgio, ancora in carcere…

Silvia Provvedi non ha mai perso il sorriso, nemmeno nei momenti più difficili. Ad aiutarla la nascita di Niky, la sua primogenita. “Vivo questo Natale, queste feste mi hanno fatto tornare bambina” racconta al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini e in edicola questa settimana. Guarda Masha e Orso con la sua piccolina, insieme hanno fatto anche l’albero e scritto la letterina a Babbo Natale.

Insomma, “malgrado il periodo non sia dei migliori, sono piena d’amore. Dico grazie alla mia famiglia, al mio compagno nonostante la lontananza. Sono molto innamorata e molto serena”, dichiara ala rivista, non nascondendo i suoi sentimenti ma, anzi, manifestandoli con orgoglio.

Silvia è sempre innamorata del suo Giorgio

Anche se il suo compagno Giorgio De Stefano è attualmente in carcere per un’inchiesta legata alla ’ndrangheta, la gemella mora de Le Donatella non si scoraggia ma si fa forza perché “ho la certezza che questo è soltanto un periodo e prima o poi ne usciremo anche più forti di prima. E poi essere diventata mamma è come se fosse un super potere che ti proietta verso la positività”

Niky per fortuna non sente ancora la mancanza del padre. “In casa – racconta ancora al settimanale – respira in casa amore totale. Certo, ho lavorato molto su me stessa, riducendo al minimo i momenti di sconforto, perché ci sono, innegabile. Non è facile, non mi nascondo, lo so e so nascondere bene. Però mia figlia, posso confermarlo, è felice… nonostante tutto”.

Silvia si analizza da sola

Silvia i suoi momenti no li supera a modo suo, “con la musica. Mi isolo, accendo le cuffie e inizio a fare analisi su me stessa. Non vado da una psicologa perché sono convinta di conoscere già domanda e risposta. Almeno per il momento è così. E poi accanto a lei, sempre presente, c’è la sua gemella Giulia, che non la lascia un solo istante. Con i drammi che ho vissuto, direi di aver fatto esperienza sul campo anche più del dovuto”. Prima di Giorgio, Silvia è stata infatti fidanzata con Fabrizio Corona.

Ma quello è passato. Ora nella sua vita c’è solo Giorgio, un compagno che, ammette “mi manca da morire. Nonostante la difficoltà e la divisione, la lontananza forzata, siamo così uniti che niente e nessuno ci dividerà. Ci sono pochi mezzi per comunicare, ma per noi diventano importantissimi e sappiamo sfruttarli…”.