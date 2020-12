sanremo:-fedez-vuole-partecipare-e-scrive-ad-amadeus

Spread the love

Fedez vuole cantare a Sanremo. Il rapper ha presentato la sua canzone ad Amadeus, che tra qualche giorno rivelerà la lista dei big in gara. Per lui sarebbe la prima volta…

Colpo di scena. Fedez è pronto a salire sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per cantare un suo brano scritto per il Festival, per poter vincere la 71esima edizione della più importante kermesse della canzone nazional popolare.

Anche il rapper milanese, marito dell’influencer Chiara Ferragni, non ha saputo resistere al richiamo del Festival di Sanremo e ha inviato la sua canzone al direttore artistico Amadeus. Toccherà ora proprio al conduttore televisivo, decidere se anche Fedez potrà prendere parte alla gara, che quest’anno si svolgerà tra il 2 e il 6 marzo 2021, con un mese di ritardo rispetto alle precedenti edizioni, causa la continua emergenza sanitaria che ancora oggi non permette alla Rai di capire se all’interno del Teatro potrà o no esserci il pubblico…

Leggi anche: Sanremo 2021: Chiara Ferragni e Fedez super ospiti?

In primavera Chiara Ferragni diventerà mamma

Sarebbe la prima volta a Festival di Sanremo per Fedez, che insieme a sua moglie Chiara Ferragni, ha ricevuto dalle mani del sindaco Giuseppe Sala a Milano l’Ambrogino d’oro, per il loro impegno nel sociale grazie alla raccolta fondi durante l’emergenza Covid-19.

Tempo fa si è parlato della possibilità di vedere la signora Lucia accanto ad Amadeus, nel ruolo di prima donna del Festival. Una possibilità che sembra essersi allontanata nel momento in cui i Ferragnez hanno annunciato sui social l’arrivo di una sorellina per il piccolo Leone. La seconda gravidanza dell’influencer terminerà proprio in primavera.

Prime indiscrezioni sulla lista dei cantanti

Intanto Il Fatto Quotidiano hanno divulgato la lista dei probabili venti cantanti in gara. Si va da Gaia a Fulminacci fino a Irama, Noemi e anche Ermal Meta. Previsto anche il ritorno di Bugo e di Leo Gassmann. Con Fedez anche Di Martino Colapesce, Casale/Di Michele/Nava, Maneskin, Arisa, Francesca Michielin, Francesco Renga, Ghemon, Aiello, Annalisa, Malike Ayane, Max Gazze e Loredana Bertè.

Una lista non ancora definitiva, infatti i concorrenti in gara potrebbero essere molti di più…