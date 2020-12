ricomincio-da-raitre,-conferenza-stampa-in-diretta-con-andrea-delogu-e-stefano-massini

Sta per iniziare la conferenza stampa di Ricomincio da Raitre, il nuovo programma di Rai3 in onda da sabato 12 dicembre alle ore 21.30. Blogo seguirà in tempo reale l’evento, nel quale sono previsti gli interventi dei conduttori Andrea Delogu e Stefano Massini, del direttore di rete Franco Di Mare e del direttore artistico della trasmissione Massimo Romeo Piparo.

Ricomincio da Raitre è firmato da Felice Cappa, Stefano Massini, Massimo Romeo Piparo. La regia è di Stefano Vicario. Quattro le puntate previste.

Ricomincio da Raitre, che cosa è?

Realizzato al Teatro Sistina di Roma, il programma vuole rispondere alla difficile situazione che sta attraversando lo spettacolo dal vivo a causa dell’attuale pandemia. Il concept di Ricomincio da Raitre è una selezione degli spettacoli sospesi e di quelli mai nati, raccontati dallo scrittore Stefano Massini (già visto a Piazzapulita e ad Amici) e Andrea Delogu, che trasporteranno lo spettatore dalla platea di casa al palcoscenico.