revenge-porn,-a-brescia-10-indagati-tra-cui-un-vigile-e-un-ex-calciatore-per-i-video-a-luci-rosse-della-dottoressa

La procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati dieci persone, tra cui un ex giocatore del Brescia, la figlia di un allenatore di calcio e un vigile urbano per i video a luci rosse con protagonista una professionista bresciana di 40 anni. Le immagini private inviate a un amico sono a rimbalzare da un cellulare ad un altro fino a diventare virali. Ora le indagini sono state chiuse e sono dieci gli indagati che dovranno rispondere del loro comportamento. Il vigile urbano ha diffuso un video sulla chat di colleghi, come si legge agli atti, è di Pinerolo nel Torinese.

Era stata la donna a sporgere denuncia, all’inizio aveva fatto tre nomi, poi a giugno sul tavolo del pubblico ministero Benedetta Callea era arrivato un elenco di dieci nomi. Lo scorso febbraio la donna aveva scoperto che i video che lei stessa aveva registrato per poi mandarli a un’unica persona erano finiti sul telefonino di migliaia di uomini, anche all’estero. Tanto che la quarantenne aveva ricevuto anche telefonate dal Sudamerica con proposte a sfondo sessuale. Dopo la segnalazione della vittima di revenge porn (reato per il quale è prevista la condanna fino a sei anni e una multa da 5 a 15 euro) sono scattate le indagini della polizia postale. Alla denuncia erano state allegate una serie di schermate di chat in cui le immagini della dottoressa erano state condivise.