A Racconigi è in corso un intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio di un’auto che ha preso fuoco all’interno di un garage in via Roda. L’allarme è scattato intorno alle 12: sul posto sono impegnati nelle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco di Saluzzo insieme ai volontari di Racconigi.