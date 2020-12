panettoni-artigianali-da-comprare-a-milano-o-online

Il Natale è alle porte e come tutti gli anni è caccia al più tipico dolce delle feste: il panettone. Ma quali sono i migliori di Milano e del resto d’Italia, tra insegne storiche, proposte di chef stellati, grandi classici e lievitati con ingredienti e accostamenti più innovativi e particolari? In questo articolo abbiamo raccolto i 40 panettoni artigianali tradizionali (e non) da comprare a Milano e online: ecco la nostra selezione!

I 30 PANETTONI ARTIGIANALI PIÙ BUONI DI MILANO

PASTICCERIA COVA

Il Panettone di Cova | © Pasticceria Cova

Non potevamo iniziare questo articolo se non con il panettone milanese per eccellenza, quello della Pasticceria Cova, così irrinunciabile e rinomato da essere disponibile tutto l’anno. La ricetta storica, la lavorazione di oltre 48 ore e le materie prime di assoluta qualità danno vita a un prodotto artigianale esportato da decenni in tutto il mondo. Ovviamente ci sono anche le varianti per i più golosi, come quello al cioccolato oppure con datteri e albicocca. Insomma, il Panettone di Cova è una garanzia.

PASTICCERIA COVA. Via Montenapoleone 8, Milano, o sull’e-shop per spedizioni in tutta Italia. Costo del panettone classico da 1kg: 37€.

PASTICCERIA MARTESANA

Il Panettone Cioccolato e Pistacchio | © Pasticceria Martesana

Da oltre 50 anni il panettone della Pasticceria Martesana fa capolino sulle tavole milanesi durante le festività, grazie all’eccellente qualità delle materie prime. Quest’anno Martesana ha voluto affrontare una grande sfida: realizzare un lievitato capace di abbinare due degli ingredienti d’eccellenza della pasticceria italiana, il pistacchio e il cioccolato. Il risultato è una ricca farcitura di cioccolato al latte che si sposa con un’avvolgente ganache al pistacchio, il tutto ricoperto da una glassa di cioccolata fondente e granella di pistacchi. Tra le altre proposte, il Panetùn de l’Enzo (cioccolato e albicocche), il Panettone Strudel e quello con Marron Glacé.

PASTICCERIA MARTESANA. Disponibili a Milano presso le tre location (Piazza Sant’Agostino 7, via Paolo Sarpi 62, via Cagliero 14), tramite il delivery o sull’e-commerce per spedizioni in tutta Italia. Costo del panettone classico da 1kg: 40€.

PASTICCERIA GIACOMO

Considerato uno dei migliori di Milano, il panettone di Giacomo interpreta la tradizione culinaria italiana: l’impasto a lunga lievitazione – 20 ore – è amalgamato con materie prime di ottima qualità e non contiene conservanti. Tra le altre proposte spiccano il Panettone Gianduja, la Veneziana e la variante all’albicocca – novità di quest’anno – oltre al classico Pandoro.

PASTICCERIA GIACOMO. Via Pasquale Sottocorno 5, Milano. Per prenotazioni telefonare allo 02 76319147 o scrivere a info@giacomoristorante.com. Costo del panettone classico da 1kg: 39€.

PASTICCERIA MARCHESI

Alcuni prodotti delle feste di Marchesi | © Pasticceria Marchesi

Anche la Pasticceria Marchesi è pronta a ‘candire’ questo Natale con le sue prelibatezze. Oltre ai classici panettone e pandoro, frutto di quasi due secoli di ricerca e passione, Marchesi 1824 quest’anno amplia la propria offerta con nuovi lievitati tra cui il Panettone al Cioccolato. Su ordinazione, poi, è disponibile anche nella versione con crema chantilly, marron glacé, gocce di cioccolato e granella di nocciola pralinata, e nella versione decorata a mano, in diversi stili natalizi.

PASTICCERIA MARCHESI. Disponibili presso le tre location a Milano (via Santa Maria alla Porta 11/a, via Monte Napoleone 9 e Galleria Vittorio Emanuele II), con il servizio Home Delivery chiamando il 342 7569443 o scrivendo a info@pasticceriamarchesi.com, o sull’e-shop per spedizioni in Italia e all’estero. Costo del panettone classico da 1kg: 35€.

PAVÉ

Pavé si distingue da sempre per la sua grande varietà di proposte di prodotti natalizi. È così che si potrà scegliere tra il panettone tradizionale, quello al cioccolato, al limone candito e gianduia, al caffè e cioccolato biondo e tanti altri gusti ancora. Se come noi vorreste assaggiarli tutti, vi consigliamo il Panettone per due preparato in vasocottura, ideale per coppie (o single con molta fame). Controllate spesso il sito per scoprire le ultime “sfornate”! Interessanti anche le box natalizie al cui interno troverete, oltre al panettone, biscotti vari, confetture, crema di nocciole e l’immancabile mandorlato.

PAVÉ. Disponibile nelle location di Milano (via Felice Casati 27 e via della Commenda 25), o sull’e-commerce. Costo del panettone classico da 1kg: 36€.

PASTICCERIA ERNST KNAM

Ogni anno il “re del cioccolato” propone – oltre ai classici e al lievitato pere e cioccolato – il suo Knamettone: per il 2020, l’interno del lievitato sarà farcito con albicocche semicandite, caramello salato e pezzi di cioccolato Frau Knam Señorita 72. Un vero peccato di gola che non vediamo l’ora di assaggiare! Non mancano poi tavolette, cioccolatini, vere e proprie sculture di cioccolato, materia prima per eccellenza nei laboratori dello Chef Ernst Knam.

PASTICCERIA ERNST KNAM. Via Augusto Anfossi 10, Milano, o sull’e-shop. Costo del panettone classico da 1kg: 40€.

PANIFICIO DAVIDE LONGONI

Il Panettōne | © Gastronomia Yamamoto

C’è il classico, al cioccolato, alla pera e gocce di cioccolato, all’albicocca e zenzero, all’uvetta di Corinto, pera candita e arancia candita… Ma il Panificio Davide Longoni si spinge oltre questo Natale 2020 con due super limited edition. Da una parte, la collaborazione con Fornasetti, per un’esperienza gastronomica e artistica: all’interno dell’elegante packaging, creazione esclusiva dell’Atelier Fornasetti, troverete il panettone realizzato con lievito madre e arricchito dall’uso sapiente dello zafferano e dalle pesche candite. E poi, dalla collaborazione con Gastronomia Yamamoto – sì avete letto bene, uno dei nostri ristoranti giapponesi preferiti – nasce il Panettōne. Dall’animo milanese, è farcito con candito di yuzu (un agrumo giapponese molto raro e difficili da coltivare, spedito direttamente dal Giappone) e un po’ di confettura di azuki. Ce n’è davvero per tutti i gusti!

PANIFICIO DAVIDE LONGONI. Disponibili nei negozi di Milano (via Gerolamo Tiraboschi 19 e via Fratelli Bronzetti 9 e Mercato del Suffragio) e su cosaporto.it. Costo del panettone classico da 1kg: 34€.

VIVA – VIVIANA VARESE

Il Panettone agli Agrumi | © Maki Ochoa

Oltre alla scelta di diversi cesti natalizi accompagnati dalle etichette della cantina di Vivia, quest’anno Viviana Varese propone un panettone in edizione limitata dal profumo mediterraneo per riscaldare la tavola delle feste. Nato dalla collaborazione con il maestro fornaio Antonio Cera, il panettone è preparato artigianalmente con grani pugliesi e canditi di limone e arancio, mandarino e bergamotto realizzati dalla chef una stella Michelin. E per chi ha voglia di osare, il panettone al cioccolato e olive candite.

VIVA – VIVIANA VARESE. Disponibile da Eataly (Piazza XXV Aprile 10) e sull’e-commerce. Costo del panettone agli agrumi da 1kg: 43€.

IL [BU:R]ETTONE DI EUGENIO BOER

Dallo chef italo-olandese nasce il [bu:r]ettone, un panettone super classico fatto in collaborazione con il Panificio Fratelli Longoni di Carate Brianza. Nell’impasto, uova di selva, i canditi del famosissimo pasticcere Corrado Assenza – proprietario del Caffè Sicilia a Noto – , tanto burro e tutti prodotti italiani per continuare a celebrare la filosofia dello chef.

BU:R DI EUGENIO BOER. Per ordinazioni (solo su Milano) chiamare o scrivere al 338 5035911. Costo del panettone classico da 750g: 40€.

CARLO CRACCO

Il Panettone di Cracco con la confezione di latta | © Carlo Cracco Shop

Per i più sofisticati non poteva mancare il tipico dolce milanese di Carlo Cracco, realizzato tramite una lenta lievitazione naturale. L’impasto soffice appositamente studiato dal pastry chef Marco Pedron è in grado di esaltare gli aromi naturali tipici del panettone artigianale. Disponibile anche la versione con cioccolato e albicocche e il Panciliegia. Tutti contenuti in un’elegantissima confezione in latta.

RISTORANTE CRACCO. Galleria Vittorio Emanuele II, Milano, o sull’e-commerce. Costo del panettone classico da 1kg: 43€.

PASTICCERIA CLIVATI

Il Panettone di Clivati | © FB Pasticceria Clivati

Anche nella storicissima Pasticceria Clivati il Natale è una cosa seria. Oltre all’immancabile panettone tradizionale con uvetta e canditi, disponibile in formati che vanno dai 100gr ai 5 kg, per i meno conservatori c’è l’imbarazzo della scelta: panettone ai tre cioccolati, al caffè e amaretto, al marron glacé o al vermouth e zenzero. A noi ispirano tutti…

PASTICCERIA CLIVATI. Viale Coni Zugna 57 o sull’e-shop. Costo del panettone classico da 1kg: 35€.

ZIVA PASTICCERIA

Ormai lo sapete, Ziva Pasticceria è uno dei nostri posti del cuore in zona De Angeli. E noi siamo felici di poter scegliere tra il panettone classico, quello in vasocottura, il gran lievitato zenzero e cremino al lampone e quello al cioccolato.

ZIVA PASTICCERIA. Via Faruffini 2, Milano, o sull’e-shop. Costo del panettone classico da 1kg: 36€.

PECK

Uno dei box natalizi di Peck | © FB Peck

Il tempio della gastronomia meneghina propone 5 varianti dei suoi panettoni artigianali. Da Peck si possono così trovare quello classico, con arancia, ananas e zenzero, con pistacchio, caffè e cioccolato bianco, e il pere e cioccolato. Novità limited edition del 2020 è il panettone amarena, limone e mandorla. Tra le selezioni natalizie, poi, composizioni enogastronomiche pensate per stupire e affascinare che vi faranno perdere la testa, anche solo guardandole dal computer.

PECK. Disponibile negli store a Milano (via Spadari 9, Piazza Tre Torri e via Salvini 3) e nel negozio online per spedizioni in tutta Italia ed Europa. Costo del panettone classico da 1kg: 32€.

ROSEBYMARY

Per gli amici vegani ci pensa il bistro veg RosebyMary: tutto il gusto della tradizione natalizia, senza l’aggiunta di ingredienti di origine animale, adatto anche per gli intolleranti al lattosio. Nella ricetta il burro viene sostituito con latte di cocco, mantenendo poi pasta di mandorle, uvetta e canditi.

ROSEBYMARY. Disponibile in via Cesare Battisti 1, Milano, o tramite il delivery. Costo del panettone vegano da 750g: 26€.

PASTICCERIA RANIERI

Se anche solo con la fantasia per Natale vorreste trovarvi su una spiaggia esotica, ci pensa la Pasticceria Ranieri a portare sulle vostre tavole quel twist “esotico” – appunto – con il suo inimitabile panettone all’ananas, creato negli anni 60 dal patron della pasticceria e arricchito con pezzettini di ananas semicandito. A pasta morbida, lievitazione naturale, soffice e profumato, il panettone di Ranieri viene prodotto da settembre a maggio ed è disponibile anche nella versione classica (con uvetta e canditi) e con gocce di cioccolato fondente.

PASTICCERIA RANIERI. Via della Moscova 7, Milano. Per prenotazioni scrivere a ranieri.mi@libero.it. Costo del panettone classico da 1kg: 32€.

Non vi bastano questi nomi? Eccone altri 15!

* PASTICCERIA GATTULLO. Piazzale di Porta Lodovica 2 e sullo shop online. Panettone classico €38/Kg.



* PASTICCERIA CUCCHI. Corso Genova 1 e su cosaporto.it. Panettone classico €37/Kg.



* PASTICCERIA SAN CARLO. Via Matteo Bandello 1 e sull’e-shop. Panettone classico €38/Kg.



* PASTICCERIA SAN GREGORIO. Via San Gregorio 1, scrivendo su WhatsApp (331 4519123) e sull’e-commerce. Panettone classico €32/Kg.



* RINALDINI. Disponibile nelle sedi di via Santa Margherita 16 e piazza Duomo al 7° piano della Rinascente e sull’e-shop. Panettone classico €36/Kg.



* IGINIO MASSARI. Disponibile sull’e-shop. Panettone classico €40/kg.



* PASTICCERIA RAPISARDI. Piazzale Bacone 12, su ordinazione scrivendo a info@pasticceriarapisardi.com oppure chiamando lo 02 84215008. Panettone classico € 34/Kg.



* VERGANI. Disponibile nelle sedi di Corso di Porta Romana 51 e via Mercadante 17 e sull’e-commerce. Panettone classico €19.90/Kg.



* PASTICCERIA SANT’AMBROEUS. Disponibile in Corso Matteotti 7, telefonando allo 02 76000540 o sull’e-shop. Panettone classico €42/Kg.



* PASTICCERIA PANZERA. Disponibile in Piazza Luigi di Savoia1/9 o in via Monte Santo 10, chiamando lo 02 6597327 o sull’e-shop. Panettone classico €36/Kg.



* PASTAMORDOLCE. Via Metauro 11 e sull’e-shop. €26/Kg.



* MARLÀ PASTICCERIA. Corso Lodi 15 e su cosaporto.it. Panettone classico €34/Kg.



* GELSOMINA. Via Tenca 5 su Uber Eats. Panettone classico €30/Kg.



* PASTICCERIA BIFFI. Corso Magenta 87 e sullo shop online. Panettone classico €35/Kg.



* ANDREA BERTON. Disponibile sull’e-shop. Panettone classico €40/Kg.



* CLÈA PASTICCERIA CULINARIA. Disponibile in via Boni 25 o telefonando allo 02 83555166. Panettone classico €32/Kg.

I 10 PANETTONI ARTIGIANALI PIÙ BUONI DEL RESTO D’ITALIA

NIKO ROMITO

Stellare il Panettone al Cioccolato dello chef 3 stelle Michelin Niko Romito. Realizzato con un lievito madre creato ad hoc, la lavorazione prevede una variazione sulla parte grassa, dove il burro viene parzialmente sostituito con una preparazione a base di mandorla. Il risultato è un lievitato leggero, ma capace di generare un’esplosione di gusto. Disponibile anche la versione classica.

NIKO ROMITO. Disponibile online. Panettone classico €34/Kg.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO

Il Panettone al Limoncello | © FB Antonino Cannavacciuolo

Quest’anno la proposta natalizia dello chef Antonino Cannavacciuolo si arricchisce di una super novità che siamo certi conquisterà i cuori anche dei più “conservatori” e che lui stesso definisce “il perfetto equilibrio tra Nord e Sud Italia”: il Panettone al limoncello. Tra le proposte, poi, l’immancabile panettone classico e quello al gianduia.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO. Disponibile sull’e-shop. Panettone classico €39/Kg.

GIAMBERLANO

Nella pasticceria del Giamberlano del maestro Valter Tagliazucchi a Pavullo nel Frignano (Modena) nasce lo Spaziale. Il segreto è l’utilizzo di ingredienti di qualità e un lievito madre in forma perfetta che lo rende ancora più gustoso, leggero e digeribile. Da mangiarne uno intero senza accorgersene! Tra le sue creazioni c’è anche Sandrone, un omaggio alla sua terra, in cui ha abbina le celebri e preziose ciliegie di Vignola al cacao del Venezuela.

GIAMBERLANO. Disponibile sull’e-commerce. Panettone classico €30/Kg.

GIANCARLO PERBELLINI

Il Bovolone | © FB Dolce Locanda

Il laboratorio di Dolce Locanda dello chef due stelle Michelin Giancarlo Perbellini ha iniziato a sfornare la propria linea di lievitati natalizi, reinterpretati e rinnovati nel segno della tradizione. Si va dal classico panettone, soffice e profumato, impreziosito dall’aroma rotondo della rosa e dal gusto speziato del bergamotto, al pandoro, dal gusto morbido e leggermente vanigliato. E poi il Bovolone, un pezzo di storia Perbellini, un lievitato moderno, di grandi profumi e altissima qualità.

GIANCARLO PERBELLINI. Per info e ordini scrivere a info@dolcelocanda.it o telefonare allo 045 8004211. Panettone classico €24.50/Kg.

ALAJMO

Si chiama Tosto ed è il panettone di Massimiliano Alajmo, chef del tristellato Le Calandre di Rubano (Padova). Nell’impasto, olio di prugne, polvere di caffè, pepe nero e arancia candita. Noi però abbiamo notato subito la variante Marrakech, un panettone al burro con pralinato di nocciola, marasche e polvere di caffè con crema favolosa in sac à poche che ci ha fatto venire l’acquolina in bocca.

ALAJMO. Disponibile sull’e-shop. Panettone classico €35/750g.

PASTICCERIA DI STEFANO

Direttamente dalla Sicilia arrivano le specialità natalizie della Pasticceria Di Stefano, che aggiungono alla migliore ricetta tradizionale un tocco di gustosa sicilianità con tanto di glassatura. Tantissime le proposte tra cui scegliere, che vanno dal panettone mandorlato a quello con canditi alla mela, dal pistacchio al cioccolato siciliano. E poi c’è il Semplice Siciliano, particolarmente soffice, senza uvetta, né canditi, né glassa.

PASTICCERIA DI STEFANO. Disponibile sull’e-commerce. Panettone classico €24.50/Kg.

PASTICCERIA DE VIVO

Tante le proposte di lievitati di Alfonso Schiavone, maestro lievitista di questa famosa pasticceria di Pompei. Tra le creazioni, menzione d’onore al nuovissimo gusto Sacher, che ci ha subito rapito il cuore, ma anche alla variante Irish Cream.

PASTICCERIA DE VIVO. Disponibile sullo shop online. Panettone classico €35/Kg.

GENNARO ESPOSITO

Il panettone di Gennaro Esposito, chef 2 stelle Michelin del ristorante Torre del Saracino a Vico Equense (Napoli) si distingue per la canditura di un frutto particolare, poco dolce e molto local: l’albicocca “pellecchiella” tipica del Vesuvio. Oltre alla versione classica, anche quella all’amarena.

GENNARO ESPOSITO. Disponibile sull’e-shop. Panettone classico €45/Kg.

DEL CAMBIO

Il Panettone Gianduia e Pere | © Del Cambio

Dal ristorante più blasonato e gastronomico di Torino arrivano due varianti del panettone, la classica e quella con gianduia e pere. Da non perdere poi il Giandoro, un pandoro a forma di gianduiotto, ingentilito da una spolverata di cacao e zucchero a velo.

DEL CAMBIO. Disponibile sull’e-shop. Panettone classico €40/Kg.

GENNARO BOTTONE

Per gli amanti del cioccolato, il maître chocolatier Gennaro Bottone propone per questo natale il panettone con fave di cacao Ecuador Aruntam e amarene candite e semi-candite Agrimontana, una specialità di alta pasticceria artigianale, che per le sue proprietà benefiche rappresenta un valido alleato contro l’insonnia e lo “stress”. Tra le tante creazioni, non mancano poi quello la pistacchio, ai frutti di bosco, alla pera e tre cioccolati e agli agrumi di Amalfi.

GENNARO BOTTONE. Disponibile sull’e-shop. Panettone classico €28/Kg.

