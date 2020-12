Oroscopo Paolo Fox oggi mercoledì 9 dicembre

Oroscopo di Paolo Fox le previsioni per oggi mercoledì 9 dicembre 2020: cosa dicono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro? Scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi

Come sarà questo mercoledì per i primi quattro segni dello zodiaco?!! Ariete, Toro, Gemelli o Cancro? Chi sarà il segno più favorito dagli astri? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Paolo Fox.

Qualche dubbio per l’Ariete, tregua per il Toro. Piccoli contrattempi per i Gemelli, il Cancro darà bene a concentrarsi sul futuro..

Ma non è tutto! Vediamo nel dettaglio le altre novità per oggi mercoledì 9 dicembre 2020 di questi segni..

Oroscopo Ariete mercoledì 9 dicembre 2020

Una giornata da sfruttare, avrete carica e forza per affrontare difficoltà pratiche. Emotivamente di contro non sarete al top anzi, potrebbero emergere dal primo pomeriggio dubbi e preoccupazioni che potranno provocare sbalzi d’umore. Provate a rilassarvi. Chi vive una storia solida non dovrà temere, chi sta vivendo un momento di crisi potrà chiudere tutto e andarsene alla ricerca di un nuovo partner.

Oroscopo Toro mercoledì 9 dicembre 2020

Gli astri sembrano proteggervi dalla quadratura negativa che da un po’ vi perseguita. Le nuove intuizioni lavorative saranno buone, la voglia di cambiare tanta e le prospettive di crescita ottime. I sentimenti saranno comunque in primo piano. Qualcuno potrebbe interessarsi ad una persona che fino ad ora è stato solo un amico, qualcun altro avrà la possibilità di riavvicinarsi dopo un periodo di burrasca.

Oroscopo Gemelli mercoledì 9 dicembre 2020

Luna e Sole donano una buona vitalità che aiuterà ad allentare le tensioni, ma Mercurio dissonante, guasta feste, potrà creare qualche contrattempo e problema da gestire. Attenzione a non discutere con colleghi.. qualcuno potrà avere dei ripensamenti circa la firma di un contratto. Le coppie solide non avranno nulla da temere, mentre quelle fragili potranno risentire di qualche problema. La carica passionale è in calo anche per i single.

Oroscopo Cancro mercoledì 9 dicembre 2020

Il mese è cominciato abbastanza bene per voi cari amici, anche se a volte avvertite la sensazione di non riuscire a staccarvi dal passato. Circondatevi di persone forti e decise, aiuteranno ad avere maggiore fiducia a voi stessi e a credere nel futuro. Opportunità di successo per chi cerca una passione nuova, gli amori forti potranno decidere di consolidare il rapporto. Giove e Saturno non saranno più opposti e tornerete a brillare come un tempo.