oroscopo-di-paolo-fox-per-i-bambini-nati-oggi-9-dicembre

Oroscopo di Paolo Fox dedicato ai genitori che avranno un figlio mercoledì 9 dicembre 2020. Le caratteristiche riassuntive dei principali tratti della personalità e qualche indicazione per il futuro: scopriamo insieme l’oroscopo dei nuovi nati secondo il grande astrologo Paolo Fox

Cosa aspetta chi nasce oggi, mercoledì 9 dicembre 2020? Sarà baciato dalla fortuna o invece non sarà particolarmente fortunato?

Ce lo svelano le previsioni liberamente tratte dal famoso astrologo Paolo Fox, che dà ai genitori di chi viene al mondo oggi un quadro sintetico dei più importanti tratti della personalità del bimbo appena nato e qualche indicazione sul suo futuro. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo di chi nasce oggi!

Oroscopo bambini nati mercoledì 9 dicembre 2020

I bambini nati oggi appartengono al segno del Sagittario.

Il Sagittario è un segno ricco di entusiasmo, positività, ottimismo, affetto e generosità.

Ha un carattere allegro e spensierato e il suo buon umore spesso contagia che gli sta intorno. Audace quando serve, chi nasce in questo segno sarà per tutta alla vita alla ricerca della felicità: ciò non significa che non la troverà mai, ma anzi, pur vivendo in maniera serena, avrà sempre una voglia irrefrenabile di andare oltre i propri raggiungimenti per scoprire nuovi modi e nuovi mondi.

Un nato sotto il segno del Sagittario è quasi sempre estroverso e amante dello sport o della vita all’aria aperta: non è capace di stare fermo e la sua voglia di avventura gli conferisce grande fascino; in ogni cosa che fa mette passione e in genere raggiunge i suoi obiettivi con ottimi risultati.

Una caratteristica di questo segno è di non abbattersi davanti alle difficoltà che la vita gli presenta, ma di rialzarsi dopo qualunque sconfitta.

Chi nasce oggi

Chi nasce oggi risentirà, nei tratti della personalità, della Luna che entra nel segno della Bilancia addolcendo ancora di più un carattere già tendenzialmente mite. Chi viene al mondo in questa giornata avrà sicuramente desiderio di conoscere tanta gente, incontrare nuove persone, spesso legate a culture e ad ambienti differenti, e non si fermerà mai in questa voglia instancabile di scoprire e fare esperienze sempre stimolanti e inconsuete, a volte anche decisamente fuori dell’ordinario! Chi nasce oggi 9 dicembre 2020 sarà un bambino, o una bambina, dal carattere dolcissimo che anche crescendo non cambierà più di tanto. Tendenzialmente resterà sempre legato al mondo e al tempo della sua infanzia, a volte anche peccando di eccessiva ingenuità, con il desiderio più o meno nascosto di credere alla favole o di lasciarsi andare a qualche sogno irrealizzabile. Questo aspetto del carattere potrebbe mettere a rischio chi viene al mondo oggi, soprattutto se si troverà ad intrecciare il proprio cammino con gente senza scrupoli o approfittatrice, che potrebbe voler trarre un vantaggio, anche di natura patrimoniale, dall’assoluta buona fede e candore di queste persone. Il voler credere sempre ad un lieto fine, un po’ come la famosa Pollianna dei romanzi, porterà i bimbi nati oggi ad essere da adulti un po’ instabili e ad avere frequenti cambiamenti di opinioni o di idee. Questo sarà dovuto al volersi “raccontare” una storia sempre edificante, in cui i cattivi non ci sono o vengono alla fine sconfitti dai buoni, anche a costo di rivedere le proprie posizioni o le scelte intraprese, pur di non ammettere delusioni.

