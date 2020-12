matilde-brandi-da-tom-cruise-con-i-denti-tutti-neri-per-colpa-di-un-errore-del-dentista,-poi-la-scoperta

Tom Cruise la scrittura per un film, ma mentre va a sbiancarsi i denti il dentista glieli annerisce per sbaglio. È quello che è accaduto alla showgirl Matilde Brandi finita nel solito tranello settimanale con risatine registrate de Le Iene in versione Scherzi a parte. La Brandi ha prima ricevuto una chiamata da un’amica dermatologa che avrebbe visitato il set del nuovo capitolo di Mission Impossible girato in Italia per una medicazione a Tom Cruise. Successivamente l’amica le ha comunicato che la produzione stava cercano una ballerina per una comparsata in una scena con la star hollywoodiana. A quel punto la Brandi ha cominciato a urlare di gioia ed è immediatamente corsa a sbiancarsi i denti.

Ma sulla poltroncina del dentista l’infermiera ha compiuto un errore madornale e i denti, soprattutto gli incisivi, invece che bianchi sono finiti ingrigiti. La showgirl ha cominciato a piangere poi è fuggita via in attesa delle cosiddette “faccine”, piastrine sbiancanti che si applicano sui denti in casi difficili. Ma tutto è diventato inutile perché Cruise ha insistito per vederla subito e ovviamente la versione Brandi con incisivi cariati non l’ha convinto. Sequenza finale: la Brandi giunge al cospetto di Cruise che invece è un inviato de Le Iene.