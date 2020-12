la-seconda-vita-delle-mascherine-nelle-miniature-di-tatsuya-tanaka

L’artista e fotografo giapponese le decontestualizza, le trasforma in tende da campeggio o in piscine in cui nuotare e crea loro attorno paesaggi fantasiosi

C’è chi, durante la prima ondata di pandemia, ha sfornato il pane, chi ha praticato yoga e pilates incollato a Zoom e chi ha allenato la mente con le parole crociate. Poi, c’è lui: Tatsuya Tanaka, artista e fotografo giapponese che non ha smesso di dedicarsi ai suoi mini calendari, rivisitazioni di scene di vita quotidiana con oggetti simbolo del covid-19. In realtà, le sue interpretazioni nascono nel 2011: su Instagram inizia a postare fotografie in cui la personale collezione di pupazzi di diorama rivive in ambientazioni fai-da-te con l’unico scopo di paragonare una cosa a un’altra. Nessuna didascalia, devono parlare soltanto le immagini. E i gesti, delle bambole e dello stesso Tatsuya Tanaka, che in nove anni dal primo scatto non ha ancora esaurito l’estro creativo. Un successo.

Il suo profilo Instagram conta 2,7 milioni di followers, altrettanti like e commenti. Algoritmo o meno, Tatsuya Tanaka non smette di stupire, neanche sotto attacco della pandemia: tutti quegli oggetti simbolo visti nei telegiornali, citati nei post di Facebook, entrati nelle opere degli illustratori, assumono con lui una veste nuova. Mascherine chirurgiche prendono la forma di una tenda da campeggio o di un mare in cui nuotare; con il termometro si vola; il pane non si mangia ma serve a riposare. Non mancano i rotoli di carta igienica che, assemblati, si trasformano in una locomotiva e i suoi veli in piste da sci.