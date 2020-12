La scelta di Onu e Ue: in Libia la diplomazia parlerà bulgaro

La diplomazia internazionale in Libia parlerà bulgaro. Al nome di Nikolaj Mladenov — ex ministro degli Esteri di Sofia, indicato dal segretario generale Onu Antonio Guterres come rappresentante nel Paese nordafricano — ora si starebbe per aggiungere quello di Daniel Mitov. Classe 1977, anche lui ex responsabile della politica estera bulgara, dovrebbe coordinare le mosse dell’Unione europea a Tripoli. Un ruolo per cui alla fine dell’estate si era parlato dell’ex ministro dell’Interno italiano Marco Minniti, ipotesi però non caldeggiata da Roma.

La scelta di Mitov — 43 anni, ministro degli Esteri bulgaro dal 2014 al 2017 — è sul tavolo Ue, anche se le cose non sono definitivamente fatte. Mitov è stato ministro sia con l’esecutivo del socialista Georgi Bliznashki che con l’attuale premier conservatore Bojko Borisov.

Il nome del 48enne Mladenov invece è stato proposto da Guterres al Consiglio di sicurezza. Il segretario Onu avrebbe pensato in realtà in un primo tempo a un candidato del Ghana, ma l’idea sarebbe stata bocciata dagli Usa.

La scelta dei due bulgari soddisfa russi e turchi. Consente infatti di rispettare formalmente l’orientamento emerso dalla Conferenza di Berlino per una guida europea negli sforzi internazionali in Libia, ma al tempo stesso scongiura candidature da altre cancellerie Ue che Mosca e Ankara non avrebbero accettato. La regia russa ha portato a individuare i due uomini, che tra l’altro vantano pedigree con buon allineamento atlantico ed europeista e sono perciò graditi pure a Washington.

Mladenov è stato anche responsabile della Difesa e in questo ruolo ha deciso un aumento del contingente bulgaro in Afghanistan. Nei cablo di Wikileaks il suo nome viene elogiato dai diplomatici americani per l’atteggiamento “riformista e transatlantico”, per la sua “etica del lavoro” e per la sua “visione strategica”, insomma “un volto nuovo della Bulgaria”. Mitov può trovarsi bene con la nuova Casa Bianca. Ha infatti ottimi rapporti con il Partito democratico e ha lavorato per anni per il National Democratic Institute, il cui board è presieduto dall’ex segretaria di Stato Usa Madeleine Albright.

Mladenov finora è stato coordinatore speciale Onu per il processo di pace in Medio Oriente. Dovrebbe ricoprire il ruolo che l’americana Stephanie Williams ha retto da marzo alla Unsmil (la missione in Libia) dopo le dimissioni del libanese Ghassam Salamè. Il passaggio di consegne potrebbe comunque richiedere tempo. Mitov parla bene la nostra lingua — oltre a essere russofono — e sembra ben disposto verso le istanze italiane.

Tra Sofia e Tripoli i legami erano molto stretti ai tempi della cortina di ferro. L’ex dittatore Todor Zhivkov e Muhammar Gheddafi si scambiarono numerose visite, il Colonnello da giovane avrebbe ricevuto addestramento militare proprio in Bulgaria. I rapporti precipitarono durante la lunga detenzione a Bengasi di cinque infermiere bulgare accusate di aver contagiato con l’Hiv centinaia di persone: la questione fu risolta nel 2007 con l’ingresso di Sofia nella Ue e l’impegno personale del presidente francese Nicolas Sarkozy e della sua allora moglie Cécilia. Nonché grazie a una montagna di soldi.