La Production Team di Daila Colombo e Patrizio Geraci Augura Buon Natale con: “Le Milf d’Italia”

L’agenzia della Production Team costituita da Daila Colombo e Patrizio Geraci, si occupa di immagine e eventi moda, spettacolo e cinema, un modo diverso e nuovo per strappare sorrisi. La production Team è sempre pronta con il suo staff di professionisti a selezionare volti nuovi da proporre nel mondo della moda, della pubblicità, della televisione, dello spettacolo e del cinema.

Tra le varie attività dell’agenzia ricordiamo, i vari workshop organizzati periodicamente per la formazione, ora disponibili solo online (causa covid).

I temi affrontati sono: portamento, improvvisazione e networking, incontri periodici con celebrità dello spettacolo e professionisti del settore, che con la loro esperienza possono aiutarvi per la vostra crescita professionale. L’agenzia da sempre in modo scrupoloso ed attento, seleziona e guida chi vuole intraprendere un percorso professionale e consapevole. Tra le altre attività dell’agenzia ricordiamo i vari eventi e concorsi, che hanno riscosso grande successo come: Mister Milano e Miss Protagonista, Miss Spettacolo, Miss Lady Spettacolo, tra gli ultimi la “Milf d’Italia”.

“La Milf d ‘Italia è un concorso di bellezza ideato dalla Production Team, nasce per dar voce a tutte le donne: mamme, casalinghe, impiegate donne in carriera, donne che hanno voglia di mettersi in gioco e divertirsi ancora “

Anna Focone è la rappresentante di tutte le Milf, da anni impegnata in campagne solidali sulle donne e non solo. Nel concorso “Milf d’Italia 2020“, Roberta Caraffa si è aggiudicata la vittoria, sbaragliando le 40 concorrenti.

Per info e iscrizioni :

Production Team : 3914327311

Facebook :https://www.facebook.com/ProductionTeamMilano/