la-prima-della-scala,-imbrigliati-nel-vuoto-del-teatro-dove-l’arte-prova-a-resistere-con-il-magone-dentro-al-cuore

Il teatro dell’assurdo, ci siamo dentro. Non esiste il pubblico e dove troneggiava l’orchestra con gli strumenti ci sono i giornalisti con i computer. Il palco della Scala che abbiamo sentito palpitare in passato adesso è uno schermo. Uguale a quello di casa, solo enormemente più vasto. Un elettrodomestico al posto del soprano. Un disumano contenitore di musiche, facce, maschere, frac. Si comincia con il Rigoletto e con una magnifica irruzione di Caterina Murino, inginocchiata sullo stesso pavimento che i cameraman hanno appena calpestato: e i “Cortigiani, vil razza dannata!” chi sono? Essere giornalisti permette a volte di entrare dove non entra quasi nessuno, come per questa Prima del 2020. Ma che sia un privilegio essere impigliati in questa storia è tutto da stabilire.





Siamo nel cuore della grande bellezza e della grande tristezza. L’atmosfera così particolare della Scala viene creata da un elemento essenziale: da noi spettatori di Milano. Da noi che “sospendiamo l’incredulità” e diamo retta a Lisette Oropesa che canta sulla spiaggia, alla Butterfly che ha ombre cinesi simili agli immortali fumetti di Hugo Pratt. Ma il “noi” dov’è? Non c’è il loggionista- casinista, non il melomane sofferente, non il cummenda esibizionista. Questa del 2020, del Sant’Ambrogio degli alberi di Natale che si accendono, non è la nostra Milano e non è la nostra Scala, eppure qui dentro stiamo. A raccontarle entrambe, senza che un applauso rallegri il toscanaccio tenore Vittorio Grigolo, che si ritrova circonfuso di piume, cantando “La donna è mobile”, ripetuta ben quattro volte, come ci ha raccontato, per dare possibilità al regista Davide Livermore di giocare a tenere incollato il pubblico mondiale. Se uno guarda i palchi, ritrova l’assenza che dal 21 febbraio è entrata nelle nostre giornate.





Complici le luci fioche, è come osservare da lontano uno di quei palazzoni di mattoni rossi della periferia. Geometrie vuote. Poche “finestre” accese con segni umani. Chissà se in tv sia meglio ammirare il treno sotto la neve, con il tenore tra il filo spinato che canta “giunto è il dì supremo”: ci ricorda che sì, è giunto anche per molti nostri concittadini. Per molti abitanti del mondo. Il coronavirus è ancora qui, ha ucciso e fa prigionieri. E se questa non è una guerra con le fanterie assassine, non esiste dubbio che sia un’occupazione ostile. Ci obbliga ai vaccini alle maschere alle vite monastiche. Ci tiene fermi. E osa spegnerci anche La Scala, dove la lirica resiste e per resistere si è trasformata in un collage “fonico-visivo”.





La mutazione nell’anno del Covid – 19 è avvenuta grazie alle maestranze, all’orchestra, agli artisti che confezionano, sotto la mano ferma di Livermore, l’inedito assoluto. In poche settimane il regista è riuscito, come si dice, a ” trovare la quadra”. Lo spettacolo corre, spiazza e colpisce con le scenografie tecnologiche. Roberto Bolle tra i laser proviene dallo spazio degli dei immortali. E le arie cantate da un cast stellare sono celebri, mondiali, alcune finite persino in qualche pubblicità.

La nave scaligera, guidata dal direttore Riccardo Chailly, sorvegliata dalle premure di Dominique Meyer, procede sicura. E va anche alla grande per la bellezza di moltissimi abiti, che gli stilisti hanno portato in dote, aggiungendo allo sforzo generale un’eleganza speciale. Non avremmo insomma nulla di cui lamentarci, ma allora perché qui dentro, in un luogo così cruciale per l’arte, per la città, per l’Italia proviamo quello che a Milano chiamiamo ” magone”? Perché queste “lacrime dentro”?

Non per le morti e gli addii sullo schermo: “Ma se m’è forza perderti”, è che qui dentro arriva con forza la tristezza per il tempo perduto dal mondo. Siamo dentro la Scala: da sconfitti. Siamo in un posto dove, giusto o sbagliato che sia, uscendo da ogni retorica si celebra ( e si auto- celebra) ” chi ce l’ha fatta”, il vincente, e non solo tra gli artisti. Sappiamo però che fuori i negozi vanno a metà, che non esistono turisti, che nessuno straniero ha corrotto il portiere dell’albergo per beneficiare di una poltronissima e che aumentano i disoccupati e i poveri. Siamo qui, con i pc indegnamente sistemati sui leggii.

Immersi in un silenzio che non odora di esseri umani. Nel 2021 se torneremo sarà “per riveder le stelle”, per risentir gli applausi e – perché no – i fischi. Nella Scala vuota, scusate, non vogliamo più tornare