il-gazebo-trasformato-in-centro-di-prima-accoglienza-per-i-senzatetto:-l’iniziativa-dei-fratelli-san-francesco-a-milano

L’inverno è arrivato e per chi vive in strada è ancora più dura, con la pioggia e le temperature scese in picchiata. Per questo l’aiuto ai senzatetto è ancora più importante, mantenendo però tutte le necessarie attenzioni a evitare troppe presenze che potrebbero favorire la diffusione del contagio da coronavirus, se ci fossero persone positive. E’ nata così l’idea dei Fratelli di San Francesco d’Assisi, che gestiscono la Casa della Solidarietà di via Saponaro 40: il grande gazebo in legno nel giardino della struttura è stato trasformato in una tensostruttura per ampliare l’accoglienza.

Chiuso con dei teloni pesanti e dotato di riscaldamento interno, serve per ospitare le persone in stato di emergenza di cui non si conosce ancora lo stato di salute perché devono fare il tampone prima di essere ammessi nel centro. “A tutti viene assicurato un letto e un pasto caldo nella struttura esterna – spiega la Fondazione – , il giorno seguente l’assistente sociale invia al Centro Aiuto del Comune di Milano l’elenco dei nuovi ospiti all’ATS per programmare il tampone naso-faringeo. Se la persona risulta negativa si avvierà l’iter per l’accesso in struttura, se positiva la persona sarà inserita in uno dei Covid Hotel presenti sul territorio”.

Spiega fratel Clemente, il direttore della Fondazione: “In questo modo la Fratelli di San Francesco, oltre ad accogliere i senza tetto, contribuisce al monitoraggio del territorio per individuare e mettere in quarantena i positivi”.