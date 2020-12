I nuovi influencer? Quelli che non ti aspetti, come l’indomabile “Domitilla”

Spread the love











Sempre più in auge gli influencer inaspettati, grazie alla loro possibilità di personalizzazione estetica e controllo, ma anche a quell’appeal che fonde virtuale e reale, fantasy e umanità.

Nella moda vanno sempre più di moda e ai brand piacciono per motivi diversi. Stiamo parlando dei nuovi influencer: ” quelli che non ti aspetti”, come in questo caso “Domitilla” l’indomabile bambolina motivazionale che guarda il mondo con un atteggiamento del tutto personale. Domitilla utilizza gli oggetti in modo assolutamente inusuale, commenta programmi e spettacoli in maniera inconsueta, guarda l’arte e tutto ciò che la circonda con occhi attenti. I suoi messaggi sono sempre positivi, con l’innocenza di una bimba ed è sempre pronta a regalare sorrisi. Ma come e quando nasce Domitilla?

In realtà la sua storia inizia da una scatola, custodita dalla sua amichetta umana, dove ha trascorso ben 35 anni fino a quando non ha deciso di uscire. Ormai grande, si ritrova ad affrontare questo strano mondo in cui scopre di essere diventata “libera” a differenza degli umani che si trovano “chiusi” nelle loro case.

Qui inizia la sua vera avventura, l’indomabile e intraprendente Domitilla, trasmette nelle 24 ore domestiche, entusiasmo e vivacità stravolgendo contenuti e situazioni, perseguendo un unico obiettivo, trasmettere purezza e positività. Ogni oggetto si trasforma, perché l’adorabile Domitilla ne fa un uso assolutamente alternativo: uno stendino per i panni ed una corda elastica portapacchi come per incanto diventano un fantastico luogo dove fare bungee jumping, una mascherina chirurgica in uno splendido paracadute, un colino da the in un poetico acchiappafarfalle. Inoltre le ricette culinarie nascondono sempre un messaggio legato all’attualità. L’indomabile ed inimitabile Domitilla è una vera personal trainer che allena alla fantasia e a guardare ogni cosa con i propri occhi, trasformando, enfatizzando ed educando. Lei parla a tutti: grandi e piccini, seriosi e viveur in maniera trasversale e senza barriere.

Non ci rimane che seguirla…

I suoi contatti: (Sara Lauricella)

https://www.facebook.com/Indomabiledomitilla

https://www.instagram.com/indomabiledomitilla/