gf-vip,-selvaggia-roma-bugiarda?-chiofalo-confessa-tutto

Selvaggi Roma di recente ha svelato di essere stata abbandonata dal padre e di aver tentato il suicidio proprio per questo motivo. Parole molto forti, che il suo ex Francesco Chiofalo ha smentito sui social.

Selvaggia Roma nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello Vip si è aperta sempre di più. L’influencer ha raccontato alcuni momenti difficili del suo passato. Selvaggia ha svelato di essere stata abbandonata dal padre e di aver sofferto molto per questo, al punto addirittura di tentare il suicidio.

Parole molto forti quelle di Selvaggia che non sono per nulla piaciute al suo ex Francesco Chiofalo. Quest’ultimo infatti ha categoricamente smentito le parole della gieffina.

Francesco Chiofalo smentisce Selvaggia

Francesco Chiofalo dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Selvaggia al Grande Fratello ha deciso d’intervenire. L’ex della gieffina ha prontamente smentito le parole della ragazza, raccontando come stanno realmente le cose tramite le sue storie Instagram. Ecco le sue parole:

“Quando l’ho sentito ci sono rimasto. A parte il fatto che io il padre lo conosco perfettamente e l’ho visto tante volte. Ho mangiato insieme a lui e alla madre, in sua presenza. Quindi non mi risulta di questo abbandono, piuttosto di una separazione come avviene in tante famiglie”.

Prima di tutto quindi Francesco ha voluto puntualizzare spiegando che non c’è stato nessun abbandono, come invece afferma Selvaggia; poi ha continuato spiegando:

Tra l’altro il padre mi sembra una persona abbastanza premurosa. Quando mi fidanzai con Selvaggia chiese di conoscermi e mi invitò a cena. Non mi sembra l’atteggiamento di un padre che abbandona la propria figlia [. . . ] Mentre stava con me è partita con lui in Tunisia per andare a trovare i parenti”.

Chiofalo è convinto che Selvaggia si stia comportando così solo per ottener il favore del pubblico: “Capisco che debba trovare un modo per far parlare di sé e per portare anche il pubblico dalla sua parte, ma è veramente brutto, non si strumentalizza una cosa del genere falsa!“.



E voi cosa ne pensate siete d’accordo con Francesco?

