francia,-una-legge-per-frenare-il-radicalismo-islamico

PARIGI – La battaglia contro il “separatismo” islamico è stata ribattezzata “disegno di legge che rafforza i principi repubblicani” così com’è stata presentata ieri dal governo. Alla fine vince la prudenza nei termini. Non succede spesso che una riforma scateni così tante reazioni internazionali. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan l’ha definita una “provocazione”, facendone un simbolo della sua campagna contro la Francia.

Ma anche in Paesi culturalmente vicini, come gli Stati Uniti, l’annuncio della legge è stata fonte di perplessità e critiche. I toni e le motivazioni sono diversi ma il sospetto è lo stesso: l’idea che la laicità venga usata come pretesto per discriminare chi è religioso, e in particolare i musulmani.



Un equivoco secondo Emmanuel Macron che ha mandato una lettera al Financial Times e chiamato il New York Times per spiegare cosa sia la “neutralità” dello Stato rispetto ai culti. “Il nostro obiettivo è combattere contro quei gruppi e quelle associazioni che, in nome di un’ideologia, vogliono separarsi dalla Repubblica”.

Al di là del cambiamento sulle parole, Macron non cede sull’obiettivo. La riforma è stata varata nell’anniversario della legge sulla laicità del 1905. Il ministro Darmanin ha citato uno dei padri della separazione tra Stato e Chiesa, Aristide Briand: “Un testo per pacificare gli animi e ridare forza alla République”. Anche se il governo insiste sul fatto che non è nel mirino una religione ma derive individuali, è evidente che molte misure puntano a combattere il radicalismo islamico.

La legge permette di sciogliere più rapidamente associazioni o di chiudere moschee che non rispettano i valori repubblicani, di arginare il fenomeno delle scuole coraniche, di mettere al bando i certificati di verginità o di espellere gli stranieri poligami. Sull’onda dell’attentato contro Samuel Paty, sono state inserite misure contro chi mette in pericolo lavoratori dello Stato attraverso la diffusione di dati privati.

Vengono inasprite le norme contro chi vuole imporre una visione religiosa nei servizi pubblici. Vale nel mondo della scuola ma anche negli ospedali dove alcuni uomini rifiutano che le loro mogli siano esaminate da ginecologi maschi.



La lettura della riforma è una fotografia della non integrazione in alcune fasce della società. Il governo ha rivelato che una quindicina di quartieri sono già stati identificati a rischio “separatismo”, tra cui alcune zone delle regioni di Parigi, Tolosa e Nizza. La legge sarà esaminata a febbraio dal Parlamento. Per la destra il governo è stato troppo timido, mentre la sinistra teme una stigmatizzazione dei musulmani e critica la mancanza di misure di aiuto sociale.