federica-panicucci-rinvia-il-matrimonio,-cosa-succede?

La vigilia su Canale 5 Federica Panicucci sarà alla guida del Concerto di Natale poi quando l’emergenza sanitaria sarà finita si sposerà con il suo Marco Bacini…

Federica Panicucci condurrà ancora una volta il Concerto di Natale, in onda la sera della Vigilia su Canale 5. Un Natale sicuramente diverso per tutti ma con “il desiderio di regalare una serata di grande atmosfera e di accompagnare i telespettatori in una notte magica”. La canzone che emoziona di più Federica è Happy Xmas di John Lennon, una canzone che ascolterebbe per sempre…

Una festa alla quale la conduttrice di Mattino Cinque, ormai da 12 anni, tiene molto e in famiglia non sembra essere l’unica. “Ho trasmesso l’amore per il Natale anche ai miei figli, tanto che già ai primi di ottobre scalpitano per addobbare la casa… e a gennaio mi dicono: ‘Mamma, vorremmo che fosse di nuovo Natale’”.

A Natale, a pranzo “saremo io, i miei figli e Marco“. Il momento più bello? Quello dedicato ai regali: “Per me i regali sono un altro gesto d’amore: comincio a farli a settembre e mi piace farne più di uno, per allungare la sorpresa. Per me un regalo pensato è un regalo doppio”.

Era destino che Federico e Marco s’incontrassero

Un Natale pieno d’amore con un matrimonio in arrivo. Sui social dicono a Savelletri, in Puglia. E Federica Panicucci cosa dice? Sulle pagine di Chi non nega del tutto, anzi: “Amo molto la Puglia ed è da due anni che lo scrivono e che lo smentisco… e adesso, con il Dpcm, non potrei neanche uscire dalla mia Regione”. Piccola pausa per poi ammettere che:

“Io e Marco aspetteremo a sposarci quando sarà finito tutto e quando potremo festeggiare con tutte le persone che ci vogliono bene senza dover tenere le distanze”

Federica è felice, ora l’ha capito. Ed è soprattutto innamorata del suo uomo con cui ha deciso di condividere il resto della sua vita.