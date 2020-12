eve:-la-figlia-di-steve-jobs-diventa-modella

Ha 22 anni ed è una campionessa di equitazione ed una brillante studentessa alla Standford University. Ma, soprattutto, Eve è la figlia di Steve Jobs ed oggi è diventata il volto della campagna holiday di Glossier, noto marchio beauty.

Il suo debutto come modella è stato reso noto dalla stessa Eve, figlia del compianto Steve Jobs, su Instagram. Sul suo profilo, infatti, la ragazza ha pubblicato una serie di scatti in cui mostra il suo lavoro con Glossier, uno dei marchi beauty più amati dalla nuova generazione.

La 22enne è la figlia minore del fondatore di Apple, venuto a mancare nel 2011 e di sua moglie Lauren Powell Jobs. Di recente è stata scelta per posare per la campagna natalizia del brand di bellezza e, in poco tempo, i suoi scatti hanno ottenuto migliaia di like.

Eve Jobs: debutto come modella

La ragazza, in realtà, è molto riservata ma negli scatti è apparsa sexy e sicura di sé, immersa in una vasca da bagno piena di bolle di sapone, mentre applica un lucidalabbra color corallo con delle patch sotto agli occhi.

Carriera da modella a parte, però, Eve è una campionessa nell’equitazione, dove vanta una medaglia di bronzo ai Giochi panamericani del 2019, vinta nella gara a squadre. Sempre nel 2019, poi, si è piazzata al quinto posto nella classifica dei mille migliori cavalieri e amazzoni sotto ai 25 anni.

Anche all’università è molto brava: studia a Stanford, proprio dove i suoi genitori si sono conosciuti. Chissà se presto non la vedremo posare per altri famosi brand!