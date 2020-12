Cartabianca, che sgambetto. Sigfrido Ranucci ospite a Di Martedì

C’è un programma di Rai 3 che ogni settimana sfida un programma di La7 che, puntualmente, vince. Succede quindi che il vicedirettore di Rai 3 decida di andare ospite proprio nel programma di La7 che sfida il programma di Rai 3.

Tutto normale? Bisognerebbe a questo punto chiederlo a Bianca Berlinguer, padrona di casa di Cartabianca che martedì sera si è ritrovata Sigfrido Ranucci nello studio di Giovanni Floris, dall’altra parte della barricata.

Da pochi mesi vicedirettore di Rai 3, Ranucci ha scelto Di Martedì per parlare delle inchieste condotte a Report, altro pilastro della terza rete di Viale Mazzini. “Una delle cose che ci ha colpito di più è stato riscontrare l’incapacità a monte di gestire il virus”, ha affermato Ranucci. “La politica vorrebbe che l’informazione fosse la vetrina del potere, invece dobbiamo essere la finestra sul potere. Il covid ha evidenziato le criticità storiche e croniche del Paese, come la mancanza delle infrastrutture, la distruzione della medicina territoriale, il taglio dei posti letto e dei posti di lavoro. Se non hai i soldati quella guerra la perdi”.

Il marchio di Report era visibile persino sulla mascherina indossata fuori onda dal giornalista e non sono mancati nemmeno gli elogi di Floris nei confronti della trasmissione. Se il ruolo di Rai 3 è stato in fin dei conti esaltato, non si può però non evidenziare lo ‘sgambetto’ ai danni di Cartabianca che, a proposito di soldati, ha visto prestarne uno all’avversario. Un’assenza di gioco di squadra che la Berlinguer aveva già lamentato di recente, con riferimento alle ospitate di Monica Maggioni e Giovanna Botteri sempre da Floris.

In tema di volti tv in trasferta, si potrebbero ricordare i tour di Lilli Gruber e dello stesso Floris a Che tempo che fa per presentare i loro libri. Ma attenzione: le interviste sono state tutte le volte relegate nell’anteprima del programma e mai nel blocco di prima serata, diretto concorrente di Non è l’Arena. Un caso, o magari una ragionata strategia anti-tafazziana.