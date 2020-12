can-yaman-nei-guai:-per-lui-ora-cambia-tutto

Can Yaman da uomo selvaggio in Daydreamer si trasforma in un donnaiolo, ne Il Signor Sbagliato. Una nuova serie che arriverà anche in Italia con quaranta episodi dove l’attore turco cambierà look…

Daydreamer – Le ali del sogno continua a raccontare la storia d’amore tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir). Una storia tra continue tenerezze e frenate improvvise, e che presto vedrà entrare in scena un nuovo bellissimo attore, che potrebbe destabilizzare ancor di più la coppia…

Una soap made in Turchia che sta raccogliendo un grande successo su Canale 5. Per questo Mediaser ha deciso che da metà gennaio, Can e Demet ci faranno compagnia non solo nel pomeriggio della domenica, ma anche al giovedì in prima serata. Così rivela Tv Sorrisi e Canzoni. che aggiunge che “questa però potrebbe non essere l’unica bella novità italiana che il prossimo anno riserverà a Can Yaman…”.

Leggi anche: Can Yaman: “Bay Yanlis” in arrivo la nuova Soap in Italia

Can Yaman diventa un uomo sbagliato…

Per Can Yaman è in arrivo una nuova appassionante serie che lo vede protagonista.



Canale 5, infatti, ha acquistato Mr. Wrong, il ‘Signor sbagliato’. Per l’attore turco sarà come fare un tuffo nel suo recente passato, in Bitter Sweet Ingredienti d’amore, la soap che nel 2019 ha reso popolare Can anche in Italia.

Quaranta episodi che vedranno Can decisamente diverso da quello che le telespettatrici stanno conoscendo oggi. L’attore interpreta Özgür Atasoy, un brillante e curatissimo ristoratore, proprietario di un locale alla moda, alle prese con grossi problemi. Il primo è legato alla sua fama di donnaiolo.

Un problema che probabilmente avrà anche nella vita reale considerato le migliaia e migliaia di fans impazzite per lui. Un problema nato per colpa di una giornalista a cui Can ha spezzato il cuore, Un suo articolo lo ha trasformato agli occhi delle ragazze da “uomo perfetto” a “uomo sbagliato”, appunto.

Al suo fianco si rivedrà anche Özge Gürel, l’attrice che abbiamo conosciuto e apprezzato proprio come coprotagonista di Bitter Sweet nel ruolo di Nazli.

Can Yaman vuole lavorare con Ozpetek

Si vedrà anche un Can Yaman in versione ballerino dopo aver preso lezioni di tango da sua madre Güldem. Tv Sorrisi e Canzoni svela che in una scena affascinante della serie Il Signor Sbagliato prevede proprio un tango ballato da Özgür ed Ezgi..

Potrebbe interessarti: Can Yaman, fan infuriati: l’ultima serie rischia la cancellazione

Ma non solo. Nel frattempo da Instagram si scopre anche che Can ha cercato di imparare a suonare le percussioni e si è anche dedicato alla lettura di “Come un respiro”, l’ultimo libro di Ferzan Ozpetek, grande regista turco di nascita ma



italiano d’adozione e arte con cui sogna, prima o poi, di poter lavorare…