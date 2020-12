beautiful,-una-vita-e-il-segreto:-anticipazioni-oggi-9-dicembre-2020

Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e Il segreto del 9 dicembre 2020: Thomas spinge Danny a rivelare a Brooke della notte tra Ridge e Shauna. San Emeterio interroga Andrade sulla tratta delle schiave. La marchesa Isabel prova a convincere il figlio a non sposare Rosa.

Beautiful: anticipazioni 9 dicembre 2020

Thomas e Brooke hanno avuto una brutta discussione: la Logan non riesce a sopportare la vista del figlio di Ridge, che ha fatto terribilmente soffrire sua figlia Hope e arriva addirittura a schiaffeggiarlo. Il giovane stilista si avvicina a lei con fare minaccioso e le dice che lo strapotere delle Logan, che si sono arricchite alla Forrester, deve finire. Poi la accusa di aver fatto soffrire lui e le sue sorelle quando erano bambini essendosi insinuata nelle loro vite.

Un messaggio che Thomas riceve dall’amico Vinny lo allontana dalla casa di Brooke. Una volta al Bikini Bar, Thomas viene a sapere che il padre ha trascorso una notte nell’appartamento sopra il bar insieme a Shauna. Convince allora Danny a raccontare la verità a Brooke.

Una vita: anticipazioni 9 dicembre 2020

Ad Acacias c’è molta preoccupazione per le sorti di Marcia. La ex domestica di casa Alvarez – Hermoso, ora fidanzata con Felipe, è stata rapita e di lei si sono perse le tracce. L’ex ispettore Mauro San Emeterio trova una pista, che porta ad Andrade. Prova dunque a strappare qualche informazione all’uomo sulla tratta delle donne, ma lui si offende e nega naturalmente di esserne coinvolto.

Felipe è sempre più preoccupato: che fine avrà fattola sua fidanzata? Starà bene? Riusciràmai a rivederla?

Il segreto: anticipazioni 9 dicembre 2020

A Puente Viejo ha fatto ritorno Donna Begona, mamma di Marta, Rosa e Carolina. La donna era stat ricoverata per diversi anni in una clinica psichiatrica in Austria. Le sue figlie sono molto felici: finalmente possono riabbracciare la loro mamma. Don Ignacio e Manuela sono invece molto preoccupati: temono in una ricaduta della donna.

Donna Isabel De Los Vigos non è assolutamente d’accordo sulle nozze tra suo figlio Adolfo e Rosa e cerca di dissuadere il figlio dal suo proposito. Ma il ragazzo sostiene che è suo dovere sposare la donna che porta in grembo suo figlio. la Marchesa chiede dunque aiuto all’altro suo figlio Tomas, affinché convinca il fratello ad annullare il matrimonio. Ma Tomas sostiene in segreto il fratello.

