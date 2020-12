aspic:-mille-colori-in-trasparenza

Una preparazione versatile che può essere dolce o salata e che si può servire come antipasto, secondo o dessert. E, in ogni caso, grazie alla gelatina, sarà sempre molto scenografica!

L’aspic è uno scrigno trasparente che accoglie in una consistenza morbida e avvolgente carne, pesce o verdure, ma anche frutta, in una presentazione scenografica che appaga prima l’occhio e poi il gusto. Presente sulle tavole dalla fine del 1800, l’aspic ha avuto negli anni 80 il suo periodo di maggior fortuna: non c’era banchetto o occasione di festa senza che non venisse offerta una versione dolce o salata di questa preparazione. E poiché le mode passano e ritornano, anche l’aspic è tornato in voga come piatto vintage, ma in nuove versioni.

Tutti gli ingredienti vanno bene!

La bellezza di preparare un aspic sta nel fatto che ogni ingrediente (o quasi!) ci possa venire in mente è perfetto per essere racchiuso nella gelatina. Pensate a un filetto di pesce, a un uovo o a della carne: potete scegliere ciascuno di questi alimenti per il vostro aspic! Inoltre preparare un aspic ci consente di non sprecare il cibo: avanzi di un bollito, di un pesce al forno o di verdure cotte possono diventare il ripieno di questa preparazione.

La gelatina: semplice o aromatizzata

Un aspetto divertente nella preparazione di questo piatto è che anche la gelatina può essere fatta in diversi modi. I fogli di colla di pesce (con cui si prepara la gelatina) vanno solitamente ammollati in acqua fredda e in questo caso avrete una gelatina neutra. Se invece volete darle un twist di sapore, potete ammollarla in birra, vino bianco dolce, come il Moscato, o rosso secco, come un Barolo, o ancora in un brodo in cui avrete messo le spezie e le erbe aromatiche che preferite. In questo modo il vostro piatto avrà un aroma del tutto particolare.

La ricetta dell’aspic ai gamberi

Ecco un’idea per comporre un aspic di pesce.

Ingredienti: 500 g gamberi, 1 cucchiaio aceto, 15 fogli colla di pesce, 3 uova, 1 limone, 1 l acqua, 2 carote, 200 g olive verdi denocciolate, 12 cetriolini sott’aceto, peperoncini sott’aceto, sale, pepe.

Procedimento: sgusciate i gamberi, lavateli, metteteli a bollire in un pentolino con acqua acidulata con il succo di limone e 1 cucchiaio di aceto. Lasciateli cuocere per qualche minuto e poi scolateli. Fate rassodare le uova, sgusciatele e affettatele. Fate lessare anche le carote. Ammollate la colla di pesce in un litro di acqua fredda. Fate poi bollire l’acqua e scioglietevi la colla di pesce strizzata. Tagliate a fettine le carote e i cetriolini, affettate le olive e i peperoni e tenete tutto da parte. Scegliete se utilizzare un contenitore unico oppure quelli monoporzione e iniziate a sistemare sul fondo un poco di gelatina. Lasciate raffreddare qualche minuto in frigo poi sistemate sopra parte delle carote, dei peperoni, delle olive e dei cetriolini, delle fettine di uova e infine dei gamberi. Aggiungete un altro strato di gelatina e riponete in frigo per far addensare tutto. Finite la composizione con i gamberi ricoprite con la gelatina e lasciate addensare in frigo per almeno due ore.