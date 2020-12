All’Ospedale di Mondovì ricoverati 60 pazienti Covid

Dai dati fornitoci dall’Asl Cn1, questa mattina, mercoledì 9 dicembre, i pazienti affetti da Coronavirus, ricoverati presso la struttura ospedaliera Regina Montis Regalis di Mondovì sono 60, dati in leggero calo rispetto alla scorsa settimana.

Nei reparti di media intensità il numero dei ricoveri rimane invariato, con 52 posti occupati. Stando alle informazioni ricevute, invece sono 8 i pazienti trattati in terapia intensiva, lasciando così la disponibilità di due ulteriori posti letto libero in tale reparto, uno in più rispetto alla scorsa settimana.

Ad oggi, dalle informazioni ricavate dalla mappa covid della regione Piemonte, i cittadini monregalesi, ancora positivi al coronavirus, sono 181.