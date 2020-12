alessandra-ambrosio-per-lidl:-nuova-testimonial-per-natale

Spread the love

Dopo il successo delle sneakers marchiate LIDL il famoso supermercato tedesco lancia una interessante collaborazione con una delle modelle più famose al mondo: Alessandra Ambrosio.

La bellissima top model brasiliana Alessandra Ambrosio è diventata famosa soprattutto per essere stata dal 2004 al 2017 uno degli angeli di Victoria Secret’s. Il suo curriculum, però, vanta lavori con i più importante brand di alta moda al mondo, come Armani, Moschino, Dior e Dolce & Gabbana.

Nei prossimi giorni, invece, la ragazza darà vita ad una esclusiva collaborazione con la catena di supermercati tedeschi LIDL.

Dopo il successo ottenuto con la linea di abbigliamento logata con la propria scritta, infatti, l’azienda ha deciso di continuare a viaggiare nel mondo del fashion e del beauty e, infatti, a breve verrà rilasciata una piccola capsule collection insieme alla Ambrosio.

Leggi anche: Scarpe Lidl da pazzi: file e corse per comprare le sneakers

Vediamo di che si tratta!

Lidl: capelli al top con Alessandra Ambrosio

A breve, più precisamente intorno al 10 dicembre, anche in Italia, tra gli scaffali della catena tedesca, troveremo tutta una linea di prodotti firmati da Alessandra Ambrosio. I prezzi, da 1,99 euro a 23,99, rendono questo oggetti degli ideali di Natale da regalare a chi ami o a te stessa!

Ci sarà una spazzola lisciante (14,99 euro), una piastra (17,99 euro), un ferro multifunzione (16,99 euro), una spazzola a soffietto (19,99 euro), un asciugacapelli (12,99 euro), un ferro ondeggiante (23,99 euro) e 5 diverse spazzole per capelli (1,99 euro ciascuna). Insomma, che tu sia liscia, riccia o mossa c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Attenzione però, il rischio che questi accessori per lo stylist della vostra chioma vadano sold out è alto! Non lasciateveli scappare.