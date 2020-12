alba-parietti,-dopo-la-gioia-arriva-la-tristezza:-il-lutto-profondo

Grave lutto per la conduttrice, opinionista Alba Parietti. Dopo la felicità per il ritorno del figlio Francesco, per lei è un giorno triste

È morto il principe Giuseppe Lanza di Scalea, ex compagno di Alba Parietti e discendente di Ignazio e Franca Florio. La madre era Arabella Salviati. A dare un accorato e profondo addio al principe è stata proprio Alba, a cui è stato legato sentimentalmente per diversi anni. Tra i due c’è sempre stato un bel rapporto, anche quando hanno deciso di lasciarsi, ed è per questo che la Parietti non ha potuto fare a meno di dire addio al suo Gippe tramite un post su Instagram.

Un lunghissimo messaggio per ricordare l’uomo con cui ha iniziato una relazione nei primi anni Duemila. Si sono lasciati dopo sette anni di convivenza, ma hanno continuato a volersi bene. Alba è incredula dinanzi a questa notizia, ha riconosciuto in Giuseppe l’uomo migliore che abbia mai conosciuto e il compagno che l’ha amata più di tutti.

LEGGI QUI>>> Alba Parietti dedica al figlio al Gf “Scegli ciò che senti”

Il messaggio straziante di Alba Parietti al suo Gippe

Ma per Alba Giuseppe Lanza di Scalea non è stato solo un compagno di vita per sette anni, ma soprattutto un amico sincero, per lei e per tante altre persone. “Mi hai sempre aiutato e sostenuto fino all’ultimo”, ha scritto ancora nel suo messaggio e lo ha ringraziato anche per il sostegno dato a Francesco Oppini in uno dei momenti più difficili della sua vita. Il principe non ha mai fatto mancare il suo sostegno e il suo affetto ad Alba, anche quando è venuta a mancare sua madre, e lei ha voluto ricordare questa estrema disponibilità nel suo post d’addio. Non ha assolutamente nulla da rimproverargli, mai una cosa che l’abbia ferita o delusa: “Solo cose bellissime, solo ricordi meravigliosi”. Alba si è detta onorata e fortunata ad aver avuto al suo fianco il principe, e anche dopo come amico.

Si sono voluti sempre molto bene, ha trovato in lui una spalla su cui piangere quando ne aveva bisogno. E adesso per lei è difficile abituarsi all’idea che il principe Lanza di Scalea non ci sia più. Questo ha infatti scritto nel suo messaggio d’addio: