alba-parietti-dice-la-sua-sull’amicizia-tra-francesco-oppini-e-tommaso-zorzi

“Qualcuno mi ha detto che questa storia di grande amicizia e’ importante esempio perché e’ uno schiaffo in faccia a pregiudizi e omofobia. Per me l’amicizia tra due persone intensa e così profonda senza limiti di orientamento sessuale, colore, nazionalità, forma , religione e’ semplicemente normalità. La normalita ‘ con cui si accettano le differenze come una logica conseguenza dell’evoluzione propria e del mondo che deve cambiare e regalarsi nuove opportunità. Se la grande amicizia tra @tommasozorzi e @francesco_oppini_82 abbia abbattuto qualche muro di stupidità , mi fa piacere ma la bellezza sta negli occhi di chi guarda le cose per come sono. Un amore un sentimento e’ sempre degno di grande tatto e rispetto perché si tratta di persone . La forza che ha il coraggio e la verità . @grandefratello_vip_2020“