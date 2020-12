vivienne-westwood:-online-il-film-sulla-sua-vita

Spread the love

La Fondazione Pistoia musei regalerà oggi, all’interno del programma di proiezioni DomenicaDoc, la pellicola sulla vita di Vivienne Westwood, che sarà disponibile per tutto il giorno sul sito del sistema museale.

Si chiama “Westwood. Punk. Icona. Attivista” ed è un film di un’ora e mezza circa che racconta la vita di Vivienne Westwood, simbolo del punk inglese. Porta la firma di Lorna Tucker ed ha richiesto ben tre anni di riprese.

Tramite materiali d’archivio, filmati inediti e interviste, infatti, il docu-film racconta dell’ascesa dell’artista verso il successo. Dalle sue umili origini a ciò che è diventata oggi: a 79 anni è ancora una vera icona, ricca di importanza culturale.

Il film per 24 ore sarà disponibile gratis, collegandosi al link messo a disposizione dalla Fondazione Pistoia musei, per il programma di proiezioni DomenicaDoc.



Vivienne Westwood arriva a Londra dall’Inghilterra del nord a soli 17 anni. La sua vita, però, cambia drasticamente quando incontra Malcolm McLaren, il manager dei Sex Pistols, con cui apre un negozio a Kings Road.

Furono proprio loro due a lanciare il genere punk così come lo conosciamo oggi, dando vita ad una cultura popolare fino ad allora mai vista.

Le cose, però, per lei non sono state sempre facili, anzi! Spesso, infatti, la donna è stata presa in giro dalla stampa e ha vissuto momenti difficili sia dal punto di vista economico che sentimentale. Nonostante questo, però, a quasi 80 anni è ancora una icona nel mondo del fashion.

Se volte saperne si più sulla sua vita potete collegarvi al link https:vimeo.com486801859 (attivo fino alla mezzanotte di stasera) ed accedere con la password FPM-Westwood.