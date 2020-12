Uomini e Donne, Tinì Cansino rompe il silenzio e spiega come mai non parla spesso

Dal lunedì al venerdì alle 14.45 è appuntamento fisso con le vicende di Uomini e Donne, dating show presentato da Maria De Filippi. Insieme alla conduttrice, in studio sono presenti tronisti, corteggiatori, corteggiatrici e i tre opinionisti: Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

Quest’ultima, ex ballerina del Drive In, in esclusiva a U&D magazine, ha raccontato il motivo della sua eccessiva pacatezza in studio, che spesso l’ha portata ad essere bersagliata da critiche, soprattutto sui social:

Sì in effetti… può essere vero, sono misteriosa. Faccio l’opinionista ma non amo dare le classiche opinioni. Forse anche per questo è giusto definirmi l’opinionista misteriosa. Farei i complimenti a tutti: ognuno di loro, per il coraggio e la presenza lì, portano emozioni e sentimenti alla portata di tutti. Alcuni li vorrei non dico criticare ma sgridare, cercare di spronarli a cercare l’amore davvero. Devono camminare da soli. Mi arrabbio quando si attaccano o feriscono tra loro. In quello studio ciascuno di noi cresce, ciascuno di noi vive la sua vita in diretta. U&D Magazine

Sono contenta e grata di essere lì… per aver avuto questa opportunità, a Maria De Filippi. Credo che fosse destino che io andassi lì, e sono stata accolta a braccia aperte. U&D Magazine

E ancora, Photina (suo nome all’anagrafe) che in greco significa “portatore di luce” ha dichiarato:

Vivo in un bellissimo borgo medievale, ho un legame molto intenso con questo posto e non c’è un perché. Lo sento così. Nel tempo libero studio tanto, faccio meditazione, incontro gli amici, faccio tante cose, ho tanti passatempi che possono sembrare noiosi ma io mi sento a mio agio. Faccio yoga, leggo, vivo a contatto con la natura, perché ho scelto un posto che me lo permette. Il mio tempo libero lo cerco sempre e lo trovo, è molto importante ritagliarmi i miei spazi. Ho una famiglia numerosa, i miei figli sono la cosa più bella ed eclatante che ho fatto nella mia vita. Sono molto felice di aver realizzato questa famiglia. I ragazzi sono grandi, vivono distanti, conducono le loro vite, ma io cresco insieme a loro. E’ uno scambio di vita meraviglioso e sono grata di questo. U&D Magazine

Tinì e le parole sui colleghi Tina e Gianni

Durante l’intervista, l’opinionista ha riservato delle bellissime parole anche nei confronti dei colleghi Tina Cipollari e Gianni Sperti:

A Uomini e Donne mi trovo benissimo sia con Tina che con Gianni. Mi trovo d’accordo con entrambi e non ho difficoltà. Sono due persone straordinarie, due grandi professionisti, Ammiravo Gianni come ballerino. C’è un legame molto bello con loro e con le altre persone con cui lavoriamo. C’è una grande apertura di cuore. U&D Magazine

E in merito al suo esordio professionale e al legame con Alberto Tarallo (Ares Gate), Tinì ha confessato: