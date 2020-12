the-voice-senior,-gigi-d’alessio:-figli-raccomandati?

A Tv Sorrisi e Canzoni Gigi D’Alessio parla della sua avventura a The Voice Senior e confessa che nessuno dei suoi figli vuole lavorare in televisione e mai li spingerà. La Tv? Sogna un programma con Serena Rossi

A The Voice Senior, Gigi D’Alessio si diverte, si commuove anche. Non potrebbe essere altrimenti come racconta a Tv Sorrisi e Canzoni. “Davanti a questi artisti che sono come genitori, mi sento piccolo piccolo: uno scugnizzo“. Una trasmissione che ha colpito nel segno, che piace e che sta raccogliendo buoni dati di ascolto. “Al mondo ci sono quelli famosi perché sono bravi e quelli bravi solo perché sono famosi. I Senior sono bravi e basta: lo show dimostra che la musica, come l’amore, non ha età”.

Se nel programma bisogna colpirlo con la voce nella vita per entrare a far parte del ‘team Gigi’ bisogna “essere onesti, volermi bene e non tradirmi mai…”.

Leggi anche: Antonella Clerici presenta “The Voice Senior”: ecco i giudici

Nessun figlio di Gigi vuole fare televisione

Piace la conduzione di Antonella Clerici e soprattutto i duetti e siparietti tra Gigi D’Alessio e gli altri suoi colleghi: “Io e Clementino sembriamo Totò e Peppino, c’è una sana rivalità con Loredana Bertè per accaparrarsi gli artisti in gara e poi, con il pianoforte in scena, mi capita di dire ad Al Bano: ‘Vieni, cantiamo’”.

Nonostante Al Bano sia accompagnato da sua figlia Jasmine, a Gigi non viene voglia di ripetere l’esperimento. Non certo con Andrea, il figlio avuto con Anna Tatangelo, appena di 10 anni, ma magari con Claudio, Ilaria o Luca: “No. I grandi fanno lavori diversi. Luca si è affacciato al mondo della musica, ma la tv non è nella sua filosofia”.

Gigi vorrebbe un programma con Serena Rossi

Niente televisione, nessuna raccomandazione. “Non lo metterò mai su corsie preferenziali, deve imparare che le porte in faccia sono importanti”.

Un papà che spera il prossimo 3 luglio di poter onorare al meglio di Diego Armando Maradona alla stadio San Paolo. Un cantante che ha trovato nella televisione una seconda casa. Ora The Voice Senior, un anno fa 20 anni che siamo italiani con Vanessa Incontrada. “Lo rifarei volentieri. Con Vanessa ci siamo affidati l’uno all’altra. Io l’ho protetta, lei si è fidata di me e io mi sono fidato di lei. E il risultato, come si dice in questi casi è stato un successo di pubblico e critica”. Se potesse scegliere lui una conduttrice “a me piacerebbe Serena Rossi.”

Potrebbe interessarti: The Voice Senior, Antonella Clerici scagiona Albano e la figlia

Chissà…

Intanto questo Natale particolare “lo passerò con i miei figli, senza assembramenti, rispettando le regole. Più le rispettiamo, prima ne usciremo”.