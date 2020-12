tagliatelle-ai-funghi-porcini

Ingredienti PER LA PASTA

200 g farina 0

130 g tuorli

100 g semola rimacinata di grano duro

25 g funghi porcini secchi

5 g olio extravergine

3 g sale

2 uova piccole

Ingredienti PER IL SUGO

1 Kg cappello del prete

400 g ghiaccio

200 g funghi porcini freschi

50 g funghi porcini secchi

2 carote

1 cipolla

1 gambo di sedano

bacche di ginepro

rosmarino

limone

aglio

olio extravergine di oliva

pepe in grani

sale

Durata: 4 h 40 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

PER LA PASTA

Essiccate ulteriormente i funghi secchi nel forno ventilato a 60 °C per 1 ora e 30 minuti (se il vostro forno non ha bassa temperatura, mettetelo al minimo, lasciando la porta un po’ aperta).



Frullate poi i funghi in un frullatore potente fino a ottenere una polvere fine.

Impastate in un recipiente la polvere di funghi con le uova e i tuorli, il sale, l’olio, la semola e la farina. Lavorate il composto finché non sarà omogeneo e liscio, copritelo con la pellicola e lasciatelo riposare per almeno 1 ora.

Stendete la pasta in sfoglie molto sottili, aiutandovi con un po’ di semola, quindi tagliatele ottenendo le tagliatelle.

PER IL SUGO

Tagliate la carne a pezzetti e rosolatela poca per volta in una capiente casseruola con poco olio. Aggiungete sedano, carote e cipolla mondati e tagliati a tocchi, 1 cucchiaio di pepe in grani, qualche bacca di ginepro, un rametto di rosmarino e 1 spicchio di aglio con la buccia.

Cuocete per pochi minuti, quindi aggiungete il ghiaccio. Abbassate il fuoco e lasciate cuocere al minimo, coperto, per 4 ore.

Filtrate infine il fondo di cottura al colino cinese (chinoise) e lasciate raffreddare. Sgrassate il sugo ottenuto e fatelo ridurre per 10-15 minuti, quindi toglietelo dal fuoco e lasciatelo intiepidire. Quando avrà raggiunto 40 °C unite i funghi secchi e 2-3 scorze di limone. Coprite con la pellicola e lasciate raffreddare a temperatura ambiente. Filtrate poi ulteriormente con una garza, ottenendo un sugo scuro e profumato di funghi.

Cuocete le tagliatelle in acqua bollente salata, scolatele al dente e saltatele in padella con il sugo ai funghi e un po’ di acqua di cottura della pasta. Completate con i funghi porcini freschi, puliti e tagliati a lamelle.

Niente sprechi: la carne usata per il fondo si conserva in frigo per 3 giorni ed è ottima per preparare polpette. In alternativa, riscaldatela con un po’ di sugo di pomodoro e i funghi avanzati e servitela con una polenta morbida.