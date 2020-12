surface-laptop-go,-un-piccolo-grande-notebook-per-tutti-gli-usi

Il più leggero dei Laptop Surface. E’ così che è stato presentato oggi il nuovo Surface Laptop Go, il nuovo device portatile di Microsoft. Il peso di 1100 grammi e lo spessore di 15.69 millimetri, garantiscono una notevole portabilità, assieme ad una batteria offre un’autonomia massima di 13 ore. Lo schermo è un touchscreen Pixelsense da 12,4 pollici con una risoluzione di 1536 x 1024. La tastiera è di dimensioni standard, la videocamera anteriore è da 720p, ci sono la ricarica rapida (80% in un ora), il WI FI 6 e due porte, una USB – C e una USB – A, due microfoni da studio far field e l’audio Dolby.

Il processore all’interno della macchina è un Intel Core i5 di decima generazione e il device arriva in tre possibili configurazioni, quella di base con 4GB di Ram e 64GB di archiviazione, quella con 8GB di Ram e 128 di archiviazione, e quella più “ampia” con 8 GB di Ram e 256 di archiviazione. Il nuovo Laptop Go è un device orientato, visti anche i prezzi che partono da 640 euro per il modello base, soprattutto al mercato consumer degli studenti, sia quelli delle medie superiori che quelli universitari, in una fase in cui l’apprendimento a distanza è diventata una delle formule necessarie per lo studio, sia ai giovani professionisti che operano in smart working, ma che potranno sfruttare il computer anche nella fase successiva alla pandemia, proprio per le caratteristiche di estrema portabilità del device.

Il nuovo Go, in vendita a partire da 649 euro, si affianca agli altri due modelli di Surface Laptop, quello con schermo da 13.5 e quello con schermo da 15 pollici, destinati ovviamente a una platea di professionisti che hanno esigenze diverse e richiedono macchine con schermi grandi e maggiore potenza.