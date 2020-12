Stati Uniti, svelata l’identità dell’uomo che ha trovato il tesoro milionario di Forrest Fenn

Si chiama Jonathan “Jack” Stuef lo studente di Medicina del Michigan che, nel giugno scorso, ha trovato il tesoro che era stato nascosto una decina d’anni fa dal collezionista e mercante d’arte Forrest Fenn.

Lo ha rivelato un nipote di Fenn, Shiloh Forrest Fenn, sul sito dedicato allo scrigno colmo di monete, pepite d’oro e oggetti preziosi. Altri dettagli sono emersi in un articolo pubblicato su Outside Magazine dove si racconta che Stuef, 31 anni, era “ossessionato” da almeno due anni dalla caccia al tesoro nascosto dall’eccentrico collezionista.

Fenn, morto a settembre, aveva deciso di vivere la sua ultima avventura dopo aver scoperto di essere malato di cancro. Nel 2010 aveva lanciato la caccia al suo tesoro – del valore stimato tra uno e tre milioni di dollari – grazie a una serie di indizi disseminati nel suo sito internet e nell’autobiografia The Trill of the Chase. Il “bottino” era stato sepolto in un punto delle Montagne Rocciose, tra Colorado, Montana, New Mexico e Wyoming ma per quanto il collezionista avesse assicurato di non aver posizionato lo scrigno in un luogo pericoloso, ben quattro persone erano morte nel rocambolesco tentativo di rintracciarlo.

Per anni la caccia ha appassionato avventurieri e cacciatori di fortuna, al punto che quando a giugno Stuef ha trovato il tesoro, Fenn – che prima di morire aveva avuto modo di incontrarlo – aveva voluto tenere nascosta l’identità temendo per la sua incolumità.

Adesso, dopo la denuncia di una donna, convinta che chi avesse ritrovato il tesoro fosse riuscito nell’intento hackerando le sue mail (era convinta che il forziere fosse in New Mexico), Stuef si è deciso a uscire allo scoperto: ha chiarito innanzitutto di non averlo trovato in New Mexico. E poi ha fatto un appello: “Negli ultimi sei mesi sono rimasto anonimo, non perché avessi qualcosa da nascondere, ma perché Forrest e la sua famiglia hanno dovuto sopportare stalker, minacce di morte, intrusioni in casa, denunce, persino il rischio di un rapimento. Rimostranze di persone deluse (dal mancato ritrovamento) del tesoro. Non voglio che queste cose accadano a me e alla mia famiglia”. Stuef ha aggiunto che non rivelerà mai dove ha trovato il forziere perché non vuole che il posto diventi una meta turistica.