stati-uniti,-la-parabola-di-mr-lentz:-licenziato-il-pastore-(infedele)-delle-star

Tatuaggi, occhiali dalla montatura affilata, giubbotto nero di pelle Saint Laurent, jeans strappati, Rolex. Dietro il look trendy da frequentatore di night club di Soho si nascondeva il pastore più esclusivo d’America, Carl Lentz, 42 anni, detto Mr. Lentz, predicatore e, come vedremo, molte altre cose ancora, fino a quando non è stato travolto da uno scandalo sessuale. Ma fino al 2017 nessuno lo conosceva. Quell’anno la pop star Justin Bieber aveva annullato all’improvviso le ultime quattordici date della sua tournée mondiale per poi annunciare la svolta spirituale: aveva deciso di “ridedicare la vita a Cristo”. Si sarebbe affidato a un pastore: Mr. Lentz.

Tre giorni dopo, Bieber aveva rivelato: “Lui è il mio secondo padre”. L’America aveva scoperto il pastore delle celebrità. Oprah Winfrey lo invitò in studio, Kourtney Kardashian lo inserì nelle storie di Instagram. Cantanti come Selena Gomez e star di basket come Kevin Durant cominciarono a frequentare le sue messe, insieme ad altre settemila persone, tutte con i palmi delle mani rivolte verso il cielo per rendere grazie a Dio. Magia di Lentz e della chiesa new age, la Hillsong Church, fondata in Australia negli anni ’80 da Brian Houston e dalla moglie Bobbie, diffusa in cinque continenti, con 150 mila membri, rivolta a chi è poco pratico di salmi ma cerca una via spirituale. Ai sermoni contro aborto e staminali e a favore del creazionismo, si aggiunge molta musica.

Hillsong ha prodotto oltre 40 dischi, con 11 milioni di copie vendute, e vinto un Grammy. Il brano più famoso, “Oceans”, è stato scaricato 235 milioni di volte su Spotify. L’ambiente ideale per Lentz, nato in Virginia, laureato in Teologia, ex commesso di Gucci a Rodeo Drive, Los Angeles, studente alla Hillsong College di Sydney, dove aveva incontrato la futura moglie, Laura, e stretto amicizia con i fondatori della chiesa carismatica.

Quando nel 2010 nacque l’idea di portare la Hillsong Church in Usa, Carl e Laura si erano offerti di dare una mano. Da quel momento Mr Lentz è diventato il pastore di riferimento, seguito da migliaia di fedeli dal Connecticut al New Jersey. Le star si facevano guidare dalla security per incontrarlo in camerino. Sulla presenza di Dio in sala nessuno nutriva dubbi, così come sul carisma del suo messaggero sul palco. Fino al 22 ottobre: quel giorno negli uffici di New York un membro dello staff ha letto sul computer di Mr Lentz una serie di messaggi scritti da una donna, Ranin Karim, disegnatrice di gioielli, di Brooklyn.

Il fondatore è stato avvertito, la Chiesa ha ingaggiato uno studio legale. Dieci giorni dopo, il pastore è stato licenziato. Secondo il sito Page Six, Houston ha rivelato che Lentz, “narcisista e manipolatore”, era infedele da anni. Il pastore ha chiesto pubblicamente scusa ai suoi 700 mila follower su Instagram. “Il fallimento è mio e solo mio”.

È andato in terapia di coppia con la moglie. Gli amici dicono che il “Covid è stata una benedizione” perché l’ex pastore ha potuto passare più tempo con Laura e i tre figli. Escludono che voglia aprire una nuova chiesa. Ma intanto la Hillsong Church cerca di voltare pagina in fretta. “Ho bisogno di dirvi una cosa – ha spiegato ai fedeli il pastore esecutivo John Termini – potete anche non avere più un generale, ma abbiamo sempre un re, e il suo nome è Gesù”.