Recovery Fund, rinviato Consiglio dei ministri sulla task force. Renzi minaccia: “Rottura? Temo di sì, non diamo pieni poteri a Conte”

Italia Viva tira la corda sulla cabina di regia governativa sul Recovery Fund, in cui non ha rappresentanti, e la struttura di commissari per la supervisione dei progetti da finanziare con i 209 miliardi di euro in arrivo dall’Unione Europea. Maria Elena Boschi fa da apripista, Matteo Renzi ci mette il carico, Ettore Rosato mischia le carte. La sostanza è un affondo verbale e la minaccia di un voto contrario che rischia di provocare la rottura tra governo e renziani. “Spero di no, ma temo di sì”, dice al Corriere della Sera l’ex ministra delle Riforme e ribadisce il senatore e leader di Italia Viva al Tg2. Stesso refrain sui pieni poteri, “negati” a Matteo Salvini e ora da ‘proibire’ anche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Insomma: “La struttura di Conte pensa a moltiplicare le poltrone ma non va a dare una mano ai disoccupati, ai negozi chiusi, a chi soffre. Se le cose rimangono come sono voteremo contro. Per noi un ideale vale più di una poltrona”, sintetizza l’ex premier. Nei fatti, il Consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio per continuare l’esame del Recovery Plan e della task force sull’attuazione dei progetti è stato rinviato. Italia Viva non molla e la maggioranza fibrilla. E anche il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, puntualizza che “un affinamento di quei meccanismi va fatto” e chiede “un maggiore coinvolgimento del Parlamento”.

“Insistere su una misura che sostituisce il governo con una task force, la seduta del Parlamento con una diretta su Facebook e che addirittura pretende di sostituire i servizi segreti con una fondazione privata voluta dal premier significa una follia. Noi abbiamo mandato Salvini per non dargli i pieni poteri, ma non è che li diamo a Conte”, attacca. E ‘mira’ al Mes, alla vigilia del voto della risoluzione di indirizzo (non si vota l’attivazione, ndr) in vista del Consiglio europeo sulla riforma: “Voglio che ci siano i soldi del Mes per la sanità. Più soldi con il Mes e meno soldi agli amici degli amici”, attacca. Quindi aggiunge: “Molte cose non funzionano ma vogliamo dare una mano al governo, siamo pronti a fare la nostra parte, però non ci siederemo mai a un tavolo nel quale la torta da 200 miliardi è pensata per i consulenti romani e non per i cittadini italiani”.

Tra le forze di maggioranza, insomma, l’accordo è in alto mare. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, la nuova riunione si pensava potesse riprendere oggi, dopo lo stop a quella di lunedì dovuta alla notizia della positività della ministra Luciana Lamorgese, ma è stato deciso di rinviare tutto ai prossimi giorni. Questo anche in considerazione del fatto che nel pre-consiglio i nodi su cui si è palesata la frizione non sono stati sciolti. Resta il muro alzato dal premier, dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che stando alla bozza di Pnrr sarebbero a capo della struttura di controllo dei progetti per l’accesso ai fondi Ue, che prevede di avvalersi di 6 responsabili (uno per ogni ambito di intervento individuati). Ma restano criticità – anche di costituzionalità – secondo il partito di Renzi che, escluso dal lotto dei supervisori, pone diversi interrogativi. Tra questi il tipo di inquadramento giuridico con cui sarebbero ingaggiati i ‘commissari’, che a cascata apre il dubbio sulla gerarchia rispetto ai ministri, ma soprattutto i poteri che verrebbero loro assegnati saranno al di sopra delle decisioni dei responsabili dei vari dicasteri.

“Italia viva chiede, pubblicamente, un dibattito alla luce del sole. Il premier ha fatto un’intervista sabato per dire che aveva già deciso tutto, che si sarebbe creata una governance con trecento consulenti, che i progetti erano già stati predisposti con commissari in grado di avere poteri sostitutivi rispetto ai ministeri. Noi non stiamo sfidando il premier, stiamo solo difendendo le istituzioni di questo Paese: non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte”, l’avvertimento lanciato in un’intervista al Corriere della Sera da Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera. L’ex ministra renziana prova ad allontanare l’ipotesi che il malumore di Italia Viva nasca dal non aver un proprio ministro nella ‘struttura di controllo’: “Se chiedessimo più poltrone – chiarisce Boschi – saremmo facilmente accontentati: qui spuntano incarichi come funghi. Ma noi abbiamo una visione diversa della politica: siamo pronti a lasciargliele le poltrone, non ne chiediamo altre”.

“Però ci serve avere un’idea di sviluppo del Paese. Speriamo che Conte ne sia consapevole. Se devono solo tirare a campare, possono farlo senza di noi”, l’affondo della renziana. Tuttavia per il capogruppo Ettore Rosato, il presidente del Consiglio “mangerà il panettone” e “le nostre osservazioni sono ragionevoli non sono impuntature e lo pensano tutti” i partiti. “Non vogliamo far cadere il governo ma il contenuto del Recovery Plan” sulla task force è “inaccettabile”, dice a RadioUno. “Non vogliamo che ci sia un’altra task force che metta un sacco di progetti nel cassetto e si mangi i soldi. Ci sono i ministri, vanno coinvolte le Regioni e i Comuni“. E quindi aggiunge: “Se servono i tecnici al posti dei ministri allora facciamoli governare….”.