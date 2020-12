Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 8 dicembre

Oroscopo di Paolo Fox le previsioni per oggi martedì 8 dicembre 2020: cosa dicono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro? Scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi

Come sarà questo martedì per i primi quattro segni dello zodiaco?!! Ariete, Toro, Gemelli o Cancro? Chi sarà il segno più favorito dagli astri? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Paolo Fox.

Ottimismo e calma per l’Ariete, insicurezze da gestire per il Toro. Luna opposta per i Gemelli, il Cancro farà bene a fermarsi e riflettere..

Ma non è tutto! Vediamo nel dettaglio le altre novità per oggi martedì 8 dicembre 2020 di questi segni..

Oroscopo Ariete martedì 8 dicembre 2020

L’ottimismo e la fiducia nel futuro con cui state vivendo questo periodo, aiuterà ad accogliere l’ormai imminente miglioramento. Qualche relazione potrà subire ancora influenze negative da parte degli astri, ma mantenendo la calma vedrete che dalla prossima settimana le cose si sistemeranno. Qualcuno potrà decidere di chiudere una storia che non soddisfa più. Qualcun altro potrà decidere di convogliare a nozze, tutto sarà possibile in questo magico mese.

Oroscopo Toro martedì 8 dicembre 2020

State vivendo un periodo difficile economicamente e non avere certezze per il futuro genera uno stato di confusione e precarietà difficile da gestire. I rapporti d’amore stanno diventando complicati, non è semplice ritrovare armonia e gioia di condividere, mancano gli stimoli e non riuscite a comunicare. Qualcuno potrà cercare attenzioni altrove, mentre chi sta cercando l’amore dovrà lasciarsi corteggiare dalla nuova preda.

Oroscopo Gemelli martedì 8 dicembre 2020

La Luna opposta crea un clima teso e nervoso e questo ora non ci voleva. Oggi e domani sarà meglio starvi alla larga. Il 2020 è stato impegnativo, ma il prossimo anno sarà quello della rivincita e finalmente potrete buttarvi alle spalle tutto ciò che è stato. Fate sport all’aria aperta per scaricare la tensione fisica e mentale, oppure dedicatevi alla conquista, vi stimola così tanto corteggiare, flirtare e riscuotere consensi.

Oroscopo Cancro martedì 8 dicembre 2020

Notevolmente cresciuti e più maturi emotivamente, ora è il momento di fermarsi per fare il bilancio dell’anno corrente e il programma per il futuro. Ci saranno molte cose da rivedere e situazioni nuove da gestire con una nuova consapevolezza delle vostre capacità. Sarete supportati dal partner che ha molta fiducia in voi e per questo lo ripagherete con dedizione ed amore completo. Momenti piacevoli per i single.