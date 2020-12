oroscopo-di-paolo-fox-per-i-bambini-nati-oggi-8-dicembre

Oroscopo di Paolo Fox dedicato ai genitori che avranno un figlio martedì 8 dicembre 2020. Le caratteristiche riassuntive dei principali tratti della personalità e qualche indicazione per il futuro: scopriamo insieme l’oroscopo dei nuovi nati secondo il grande astrologo Paolo Fox

Cosa aspetta chi nasce oggi, martedì 8 dicembre 2020? Sarà baciato dalla fortuna o invece non sarà particolarmente fortunato?

Ce lo svelano le previsioni liberamente tratte dal famoso astrologo Paolo Fox, che dà ai genitori di chi viene al mondo oggi un quadro sintetico dei più importanti tratti della personalità del bimbo appena nato e qualche indicazione sul suo futuro. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo di chi nasce oggi!

Oroscopo bambini nati martedì 8 dicembre 2020

I bambini nati oggi appartengono al segno del Sagittario.

Il Sagittario è un segno ricco di entusiasmo, positività, ottimismo, affetto e generosità.

Ha un carattere allegro e spensierato e il suo buon umore spesso contagia che gli sta intorno. Audace quando serve, chi nasce in questo segno sarà per tutta alla vita alla ricerca della felicità: ciò non significa che non la troverà mai, ma anzi, pur vivendo in maniera serena, avrà sempre una voglia irrefrenabile di andare oltre i propri raggiungimenti per scoprire nuovi modi e nuovi mondi.

Un nato sotto il segno del Sagittario è quasi sempre estroverso e amante dello sport o della vita all’aria aperta: non è capace di stare fermo e la sua voglia di avventura gli conferisce grande fascino; in ogni cosa che fa mette passione e in genere raggiunge i suoi obiettivi con ottimi risultati.

Una caratteristica di questo segno è di non abbattersi davanti alle difficoltà che la vita gli presenta, ma di rialzarsi dopo qualunque sconfitta.

Chi nasce oggi

Chi nasce oggi, a causa della Luna dissonante al Sole, avrà certamente un carattere un po’ particolare, che potrebbe oscillare come un pendolo tra fasi opposte oppure che si potrebbe paragonare a un ottovolante di un luna park: continuamente su e giù, in una giostra instancabile di emozioni contrastanti. Il carattere di chi viene al mondo in questa giornata potrebbe quindi essere piuttosto volubile e questa caratteristica manifestarsi sin da bambini.

A tratti il temperamento potrebbe apparire come entusiasta rispetto alle novità, estremamente disponibile verso gli altri, aperto al mondo e agli altri, in altri momenti invece la stessa persona potrebbe comportarsi in maniera chiusa, introversa, estremamente riservata… Fin da piccolo chi nasce oggi 8 dicembre 2020 sarà avvantaggiato nel gestire le proprie emozioni se i genitori lo aiuteranno a canalizzare le energie verso un obiettivo ben definito.

Questo fine si raggiungerà attraverso l’abitudine e la costanza senza perdersi d’animo, perchè altrimenti, una volta cresciute, le persone che nascono in questa giornata correranno il rischio di disperdere energie e dissipare le proprie risorse, anche di natura finanziaria. In ogni caso i nati raggiungeranno facilmente il successo materiale nella vita, soprattutto grazie alle loro indiscusse abilità in professioni tecniche o scientifiche: diverranno infatti ingegneri, architetti, fisici o matematici, dediti all’insegnamento anche di stampo universitario, o impiegati in aziende importanti.