olio-e-semi-di-sesamo-contaminati-da-pesticida-tossico:-altri-12-prodotti-ritirati-dal-ministero

Una sostanza cancerogena sta contaminando un numero sempre maggiore di alimenti: è l’ossido di etilene rintracciato da varie settimane in alcuni lotti di semi di sesamo importati dall’India. E il Ministero della salute ha annunciato che altri 12 prodotti sono a rischio.

Non si placa l’allerta in tutta Europa. Ormai quasi ogni giorno le autorità ministeriali ritirano dagli scaffali dei supermercati vari alimenti contaminati. Sono decine i prodotti richiamati, da vari mix di semi alle barrette muesli e e cereali, da schiacciatine e croccantelle, ma questa volta il richiamo ha coinvolto soprattutto olio di semi di sesamo e semi di sesamo.

Si tratta di un’allerta da non sottovalutare visto che l’ossido di etilene è classificato come cancerogeno ed è

“in grado di provocare mutazioni nelle cellule del tessuto umano esposto al prodotto. La tossicità cronica da inalazione è stata valutata in studi a lungo termine sui ratti da cui è emerso che l’ossido di etilene è associato a un incremento di tumori con cause naturali. Questi risultati indicano una chiara associazione tra l’esposizione all’ossido di etilene e l’incidenza di cancro. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e la UE hanno classificato l’ossido di etilene come cancerogeno per l’uomo (categoria 1)”.