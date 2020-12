mattino-5:-filippo-nardi-“approfitta”-della-gregoraci?

Gli ospiti in studio a Mattino5, oggi, hanno puntato il dito contro Filippo Nardi che, secondo loro, non avrebbe smentito la notizia del suo flirt con Elisabetta Gregoraci per ottenere maggiore visibilità!

Ieri sera Alfonso ci ha presentato i vipponi che, nelle prossime settimane, entreranno nella casa del Grande Fratello. Tra loro, come annunciato qualche settimana fa, c’è anche Filippo Nardi. L’uomo, che aveva partecipato al Grande Fratello nel 2001, di recente sarebbe stato affiancato ad Elisabetta Gregoraci.

Proprio a Mattino 5, infatti, Andrea Franco aveva raccontato di essere venuto a conoscenza di un flirt tra l’ex moglie di Briatore e il deejay inglese. Così, quando la Gregoraci ieri è uscita dalla Casa, Alfonso ha chiesto a Nardi, in diretta, di dire la verità. Lui, di nuovo, non ha né confermato né negato ma ha deciso di non parlarne.

Come mai tutto questo mistero?

Mattino 5: Nardi cerca visibilità?

Ieri sera il comportamento di Nardi non è piaciuto alla Gregoraci, che non si spiega proprio come mai l’uomo non abbia negato ma si sia limitato a non voler parlare.

Nello studio di Federica Panicucci, stamattina, è stato sottolineato come Filippo avrebbe dovuto raccontare la verità, per rispetto di Elisabetta. Secondo gli ospiti in studio il deejay ha voluto giocare sopra alla questione.

“Poteva tranquillamente smentire perché era evidente che fosse una storia inventata. Ma a lui fa comodo lasciare quell’alone di mistero per avere visibilità.”

ha spiegato Francesco Mogol. “Tutti vogliono attaccarsi alla Gregoraci perché fa comodo.” ha continuato, tirando in ballo anche la Elia.

Che dite? Il flirt c’è stato o no?