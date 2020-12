martinitt-card,-idea-regalo-per-natale.

Il Martinitt ahinoi è ancora chiuso, ma aspetta il suo pubblico con ansia.

Nessun regalo quest’anno potrebbe essere più gradito di un po’ di sana spensieratezza. Non potendola ancora garantire con una delle sue divertenti commedie scaccia-pensieri, il teatro ha pensato di regalare una speranza, una promessa.

Fino al 6 gennaio 2021, è disponibile online la nuova Christmas Card: una tessera speciale per un Natale particolare, da acquistare per sé o per regalarla a chi crede nel teatro e nella cultura. La card, alla tariffa promozionale di 20 euro, vale per uno spettacolo di prosa per una persona e sarà godibile, alla riapertura dei teatri, addirittura fino al 30/12/2022 (Capodanno 2021 escluso).

L’invito è insomma a guardare oltre, in tutti i sensi, e regalare la promessa di quello svago che tanto ci manca e ci è necessario in questo momento. Con l’augurio di goderlo magari insieme al destinatario della card, per tornare a sor(ridere) in compagnia. Facciamoci un regalo!

Le card è acquistabile sul sito https://teatromartinitt.vivaticket.it/ita/event/s01-christmas-card-speciale-1-ingresso-prosa/154606. Nel caso si necessiti di assistenza, basta inviare una mail a info@teatromartinitt.it per farsi guidare o per delegare l’operazione di acquisto.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano. Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.

Costi: 26 euro intero (over 65 18 euro, under 26 16 euro). Abbonamenti a partire da 65 euro.