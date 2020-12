marco-bocci-ha-un-direttore-di-ciak-speciale

Spread the love

Marco Bocci si presenta in regia con un direttore di ciak davvero speciale sul set, tanto da creare scompiglio ai propri colleghi: ecco cosa accade.

marco bocci (instagram)

Marco Bocci è un attore italiano, divenuto famoso negli ultimi anni grazie al ruolo di eterno protagonista all’interno di Romanzo Criminale. Oltre a ciò è stato anche interprete di una parte di spessore all’interno di Squadra Antimafia.

Ecco che dalla quinta stagione di Squadra Antimafia – Palermo, passa a interpretare il ruolo di protagonista andando a sostituire Simona Cavallari quando è uscita di scena nel 2013. Per lui quindi sempre più rilievo e soprattutto partecipazione in un cast di tutto rispetto. Il suo addio alla serie televisiva è datato 2015.

Cosa sta quindi accadendo a Marco Bocci

marco bocci (instagram)

Dal punto di vista televisivo c’è una svolta per lui dal 2019, quando riesce ad esordire come regista cinematografico con il film A Tor Bella Monaca non piove mai. Una prima esperienza che lo porta poi a teatro con lo spettacolo Lo Zingaro, il quale lo consacra quindi sotto questo nuovo punto di vista.

Per lui quindi un periodo di spessore nel quale riesce a metter su anche e soprattutto famiglia. Così da poter fidanzarsi nel 2014 con Laura Chiatti. Con quest'ultima arriva anche un bambino, il primogenito della coppia. Si tratta di Enea, nato nel gennaio del 2015, mentre un anno dopo tocca invece a Pablo.

Il nuovo direttore di ciak che si è presentato sul set di registrazione

Ecco quindi che durante la registrazione si presenta sul set con un ospite a sorpresa. Andando infatti a scorrere tra le foto viene infatti scoperto che insieme a lui c’è una ‘piccola peste’. Si tratta del piccolo figlio che si fa vedere all’interno del set di registrazione in compagnia del proprio babbo.

Occasione più unica che rara per vederli entrambi in azione con il ‘ciak‘ che viene quindi dato dallo stesso piccolo. Si tratta quindi per entrambi di un vero e proprio ‘ciak speciale’, che nulla ha che a vedere con i precedenti e che fa quindi emozionare praticamente tutti gli addetti ai lavori.