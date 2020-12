la-hunziker-rischia,-aurora-ramazzotti:-“ho-delle-domande-da-farti”

Spread the love

In una serie di recenti stories Aurora Ramazzotti ha raccontato del “dramma” vissuto durante il suo quattordicesimo compleanno e, in particolare, se l’è presa con la madre Michelle Hunziker, a cui ha chiesto precise spiegazioni.

Sabato Aurora Ramazzotti ha compiuto gli anni e, ormai da qualche giorno, la ragazza parla del suo compleanno. Tra regali hot ricevuti e mazzi di fiori arrivati direttamente da Marco Fantini e Beatrice Valli, però, la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker ha deciso di raccontare un divertente aneddoto accaduto alla sua festa di compleanno di qualche anno fa.

E non stiamo parlando di quando migliaia (si fa per dire) di persone si sono imbucate al suo compleanno perché lei aveva dimenticato di rendere privato l’evento su Facebook. Ma di una serie di foto di quel giorno di cui lei, però, non si spiega molte cose.

Così, con la solita ironia che la contraddistingue, ha puntato il dito contro la madre Michelle Hunziker, chiedendole coma mai abbia potuto permetterlo.

Aurora Ramazzotti: incredula di fronte alle vecchie foto

Postando una vecchia foto del suo quattordicesimo compleanno, così, la ragazza ha taggato la madre, annunciando di avere qualche domanda per lei. Aurora, poi, ha condiviso uno zoom della sua acconciatura e ha cominciato il suo sfogo.

“Una spazzola la possedevo? Perchè se questo era come presentavo la mia acconciatura da festeggiata, chissà come andavo in giro nei giorni no…“

ha scritto. Poi, con un primo piano delle sue sopracciglia, ha continuato:

“Cosa era successo alle mie sopracciglia? Devo aver rimosso che avessero preso fuoco…“

Insomma, l’autoironia prima di tutto… e lei lo sa bene. Del resto sarà per questo che è così amata!