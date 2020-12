il-paradiso-delle-signore-e-un-posto-al-sole:-anticipazioni-8-dicembre

Anticipazioni e trame de Il paradiso delle signore e Un posto al sole dell’8 dicembre 2020: Silvia ha un malore, Agnese si mobilita per una nuova bicicletta per Armando. Niko non riesce a darsi pace per quello che è accaduto a suo figlio Jimmy.

Il paradiso delle signore: anticipazioni 8 dicembre 2020

Roberta è arrabbiatissima con Marcello: il ragazzo, precettato dal Mantovano, non si è presentato all’appuntamento. La Venere non sa il guaio in cui si è cacciato il suo fidanzato, che per non coinvolgerla e proteggerla inventa un sacco di bugie. Silvia molto addolorata: ha saputo da Stefania che suo figlio Federico è felice con la sua nuova famiglia (quella formata da Luciano, Clelia e Carletto) e teme di averlo perso per sempre. La donna non regge allo stress e ha un malore che richiede l’intervento del medico.

Armando ha investito tutti i suoi risparmi per aiutare Marcello: l’uomo ha infatti scoperto in che guaio serio si è cacciato il collega amico. Ora non ha però più i soldi per comprarsi una nuova bicicletta. La vecchia bici gli è stata distrutta dal Mantovano e dal suo scagnozzo. Agnese s trova l’appoggio dei suoi



familiari e gliene regala una.

Gabriella è molto contenta della collezione che ha realizzato; i suoi abiti sfoggiati dalle clienti del Circolo alla Prima della Scala hanno fatto un figurone. Marcello riesce a farsi perdonare da Roberta con l’aiuto di Salvatore. Federico viene a sapere del malore che ha colpito la madre: dopo varie titubanze, decide di non andare a trovarla.

Un posto al sole: anticipazioni 8 dicembre 2020

Niko non riesce a darsi pace per quello che è accaduto a suo figlio Jimmy, che ha trovato le pasticche di droga di cui fa uso e le ha scambiate per caramelle. Il bambino ha rischiato tantissimo. Giulia e Renato Poggi sono davvero preoccupatissimi per il ragazzo: saranno esposti a credergli oppure ormai Niko ha superato il limite? Vittorio è un vero amico di Patrizio e con il suo intervento riesca a salvare ancora una volta lo chef, che è molto innamorato di Rossella.

Intanto la ragazza scopre un lato di suo padre che proprio non conosceva: è un uomo decisamente all’antica. La studentessa di medicina come riuscirà ad affrontare questo lato di Michele? Cotugno, aspirante latin lover, suo malgrado è in balia di Bice e Massaro.

