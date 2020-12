il-paradiso-delle-signore,-anticipazioni-oggi-8-dicembre:-silvia-si-sente-male

Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: mentre Marcello è costretto a raccontare una bugia alla sua Roberta per coprire ancora il patto fatto con Mantovano, Silvia, dopo aver saputo che Federico vive con Luciano e Clelia si sente male…

Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sullo sfondo un nuovissimo grande magazzino, attorno e dentro il quale si intrecciano le vicende e i sogni di un gruppo di giovani donne italiane alla fine degli anni Cinquanta.

La vita di Federico è cambiata. Il ragazzo ha scelto di vivere con Luciano, a casa insieme a Clelia e a suo figlio Carletto. Una nuova famiglia lontana da sua madre, da quel passato fatto pieno di bugie che lo hanno fatto soffrire. Un presente pieno di serenità fino a quando all’uscita del cinema non incontra Stefania. La Venere una volta tornata a casa informa Silvia di aver incontrato suo figlio. Una notizia che manda la donna in crisi, la fa piangere, disperare per aver perso la fiducia del suo Federico. Uno stato d’animo che le procura un malore. Zia Ernesta e Stefania sono costrette a chiamare un dottore…

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore anticipazioni settimanali dal 7 al 11 dicembre: Federico perdona Silvia

Marcello stringe un patto con Mantovano

Marcello ha le spalle al muro, è stato costretto a stringere un patto col Mantovano pur di riuscire a saldare il suo debito e liberarsi per sempre del malvivente. Un patto che complica anche il rapporto con la sua fidanzata.

Il Barbieri per colpa dell’uomo non si presenta a un appuntamento con Roberta deludendo la ragazza che si arrabbia che sapere le ragioni della sua dimenticanza. Pur di calmarla Marcello gli racconta una bugia. Ma basterà per riconquistare la fiducia della Pellegrino? Il ragazzo farà il possibile per cercare di portare avanti il loro progetto anche se non è semplice…

Agnese regala una bicicletta ad Armando

Agnese è venuta a sapere del tentativo di Armando di aiutare Marcello. Un tentativo andato male. L’uomo non ha retto il confronto con il Mantovano uscendone anche con la bicicletta distrutta. E ora il capo magazziniere che ha imprestato tutti i suoi risparmi al ragazzo pur di liberarsi del malvivente, non può ricomprarsela.

Ma proprio questo gesto ha convinto Agnese a organizzare una colletta pur di regalare al suo amato una nuova bici. Missione compiuta grazie all’aiuto della sua famiglia.