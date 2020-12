gf-vip,-zorzi:-confronto-con-francesco-e-incontro-con-la-mamma

Si preannuncia una serata davvero al cardiopalma per Tommaso. Come dicono le indiscrezioni e anticipazioni alla diretta ci sarà il confronto con Francesco in giardino ma anche un’altra sorpresa

Farà l’ingresso questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip anche la mamma di Tommaso, e questa presenza per lui sarà molto importante. Insomma lacrime e commozione assicurate

Zorzi, cotta per Francesco: stasera il confronto

Grandi emozioni per l’influencer si stanno preannunciando, questa sera, alla diretta con la Casa del Grande Fratello. Nella puntata di oggi, infatti, come anticipa TvBlog ci sarà il faccia a faccia fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dopo l’ammissione di Tommaso di essere innamorato di lui. Una ammissione che Tommy ha rivelato ad un incalzante Cristiano Malgioglio, per la quale si è subito pentito per ciò che avrebbe scatenato. Una ammissione che, però, tutti sospettavano, anche se l’influencer aveva sempre smentito una cotta, ma semplicemente, parlando di amicizia. Ma le sorprese non finiranno qui: Tommaso riceverà anche la visita nella Casa di mamma Armanda. Una visita che porterà emozioni a non finire

Zorzi ammette: sono innamorato di Francesco

Alla fine è arrivata l’ammissione nella diretta del Grande fratello vip 5. Tommaso Zorzi ha dichiarato di essersi innamorato di Francesco Oppini. La confessione è stata fatta dall’influencer a Cristiano Malgioglio, Tommy ha ammesso:

Non ti posso negare, cosa ti nego è evidente. Il mio è sempre stato un innamoramento pur sapendo che non ci poteva essere niente. Lungi da me, anche se fosse stato omosessuale ma impegnato fuori, importunarlo. Avrei avuto il massimo rispetto. Francesco ha una sensibilità rara da trovare in un uomo, mi capiva al volo, era premuroso. Sapeva quando stavo male, mi bastava guardarlo un secondo e capivo come stava e viceversa. Una simbiosi mai capitata con un altro uomo. Mi sono innamorato di questa sua parte.

Tommaso incontrerà Francesco e la mamma

Questa sera ci sarà un faccia a faccia nel giardino della Casa fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, durante il quale i due potranno parlare liberamente dei loro sentimenti. Per Tommaso le sorprese però non finiranno qui, è previsto infatti l’ingresso nella Casa di sua mamma per un incontro di grande effetto sentimentale.



La mamma di Tommaso, Armanda Frassinetti vive a Milano ed è una dietista, presso la Asl del capoluogo lombardo. È separata da molti anni dal papà di Gaia e Tommaso. Si tiene lontana dal mondo dello spettacolo e dalla ribalta mediatica, come ha spiegato lo stesso Tommaso in un’intervista su Chi prima di entrare nella Casa:

