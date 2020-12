gf-vip:-oppini-risponde-sui-social-a-tommaso-zorzi

E’ vero che è un commento indiretto quello che ha pubblicato Francesco Oppini sui social, ma è pur sempre un modo per rispondere ironicamente alla “dichiarazione” d’amore di Tommaso nei suoi confronti

Tommaso Zorzi si è innamorato di Francesco Oppini: il legame stretto tra i due concorrenti nella Casa del GF Vip da una forte amicizia, per Tommaso, è passato ad essere un sentimento più profondo

GF Vip, la cotta di Tommaso per Francesco

Ha sempre detto che nei confronti di Francesco c’era solo amicizia, ed anche se da più parti indicavano un sentimento più profondo, Tommaso ha sempre negato: una amicizia speciale, un po’ come quella fra la Gregoraci e Pretelli insomma. Quando Francesco ha abbandonato la Casa, ecco che a Zorzi è crollato il mondo addosso. La disperazione ha preso il sopravvento e Tommaso era distrutto. A consolarlo le sue amiche e gli altri inquilini, fra tutti Malgioglio che poi ha fatto confessare a Tommy le sue pene d’amore: la cotta per Francesco. Tommaso aveva rivelato a Cristiano:

Mi sono un po’ innamorato. Era una simbiosi che mai mi è capitata con un altro uomo. Mi sono innamorato di questa sua parte, non è facile trovare una persona che ha un profondo rispetto nei tuoi confronti

GF Vip, Oppini risponde a Zorzi

Come ha reagito Francesco scoprendo, ma forse in cuor suo già lo sapeva, che per Tommaso c’era qualcosa in più della semplice amicizia? In queste ore il figlio di Alba Parietti ha commentato indirettamente, diciamo anche in modo un po’ ironico e senza addentrarsi in modo specifico, la confessione di Tommaso Zorzi, condividendo, come scrive Today, il pensiero social che una pagina dedicata ai due concorrenti ha espresso sull’argomento.

Tommy non lo biasimo. In fondo, siamo un po’ tutte innamorate di Francesco

Questo il commento della pagina dedicata a lui e a Tommaso, condiviso da Francesco Oppini che, almeno fino a stasera, durante la diretta, ha preferito non entrare nel merito specifico della spiazzante rivelazione.