gf-vip,-la-gregoraci-mette-nei-guai-magli:-“ha-fatto-cose-schifose”

Che cosa ha dichiarato Elisabetta Gregoraci a proposito dei suoi ex i presunti tali una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip? Uno in particolare l’ha fatta infuriare, svelando un retroscena incredibile

Elisabetta Gregoraci e i suoi ex o presunti tali. La bella ex vippona del Grande Fratello Vip lunedì 7 dicembre 2020 ha lasciato la casa più spiata d’Italia. La sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini è durata quasi tre mesi, ma ora è tempo di tornare dal suo principe, Nathan Falco, che le manca tantissimo. Certo, d’ora in poi le mancherà sicuramente il suo vippone del cuore Pierpaolo Pretelli, con il quale ha instaurato un rapporto speciale.

La dedica della Gregiraci a Pierpaolo Pretelli

Però ha voluto salutarlo con una dedica molto speciale sull’immagine che li ritrae insieme mentre si baciano. Un bacio fatto per gioco, ma che resta nel cuore di Pierpaolo soprattutto:

Ciao Pierpa. Questa foto la trovo bellissima. Questo è stato il nostro unico bacio ma devo ammettere che siamo davvero belli. La tua amica speciale, Elisabetta.

Certo, probabilmente tra di loro non potrà mai esserci nulla, non quello che vorrebbe l’ex velino di Striscia la notizia. Una volta arrivata in studio da Alfonso Signorini la Gregoraci è stata accolta da una sorpresa non propriamente piacevole. Ha scoperto infatti che alcuni suoi ex fidanzati o presunti tali hanno parlato di lei. E lei ha replicato puntualmente a tutti.

Elisabetta “contro” Filippo Nardi

Il primo presunto ex che viene mostrato alla ex moglie di Flavo Briatore è Filippo Nardi, che venerdì entrerà nella casa del GF Vip. Qualcuno ha insinuato che tra di loro ci sia stata una notte di passione, ma mentre Nardi ha risposto con un semplice “non parlo delle mie ex o presunti tali per rispetto”, senza di fatto negare nulla, Eli è stata molto più netta “Tra di noi non c’è stato nulla”.

Di Francesco Bettuzzi non può che parlare bene e racconta che alla fine lo ha lasciato lei anche se di lui era ancora molto innamorata. Stefano Coletti è un amico che ai tempi l’ha aiutata a trovare casa a Monte Carlo; con lui ogni tanto va a pranzo, ma altro non c’è tra di loro.

La Gregoraci una furia contro Magli

La sua espressione si fa cupa e seria quando viene mostrata la fotografia di Mino Magli, che è andato più volte ospite di Barbara d’Urso sostenendo di avere avuto una lunga relazione con la conduttrice anche mentre Briatore era in ospedale a Roma e di averle presentato pure i suoi figli. La stoia risalirebbe a 13 anni fa: