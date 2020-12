gf-vip,-gregoraci-e-pretelli:-notte-romantica-nel-cucurio

La bella Elisabetta Gregoraci a breve lascerà la casa del Grande Fratello Vip. La Gregoraci prima di abbandonare il reality ha trascorso la sua ultima notte in cucurio con Pretelli.

Elisabetta Gregoraci ormai ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. La show girl dopo aver saputo che il reality verrà prolungato di due mesi ha scelto di lasciare il reality.



Elisabetta infatti ha confessato di sentire troppo la mancanza di suo figlio; Alfonso Signorini prima di far uscire la Gregoraci l’ha convinta a passare un’altra notte nella casa.

Elisabetta ha acconsentito e Signorini ha spedito lei e Pierpaolo per una notte in cucurio!

Elisabetta dopo la notte in cucurio

Elisabetta e Pierpaolo hanno passato insieme l’ultima notte della showgirl in cucurio insieme. Tra i due però non è successo niente; nelle ultime settimane infatti i due hanno deciso di chiarire il loro rapporto e di rimanere solo amici! Dopo la nottata in cucurio Tommaso Zorzi ha chiesto subito informazioni ad Elisabetta su cosa fosse successo con Pierpaolo.

Leggi anche: Grande Fratello Vip: Gregoraci, delusa, è furiosa con Pierpaolo Pretelli

Zorzi è andato dritto al punto e ha chiesto: “Avete limonato?”. A quel punto Elisabetta per ironizzare ha risposto:

“Abbiamo fatto l’amore, ma non volevo dirlo perché doveva essere una clip durante la puntata”.

Tommaso ha continuato a stuzzicare la showgirl, che però non ha dato molto peso alle sue parole. I tre quindi si sono lasciate andare e hanno scherzato sulla situazione.



In realtà però Elisabetta ha svelato che questo cucuiro con Pierpaolo per lei è stato molto importante; infatti ha detto:

“Sono proprio contenta di aver fatto questo Cucurio con te, perché ci ha riavvicinati in maniera forte. Sono più tranquilla. Vado via più serena. Il fatto che non abbiamo nessun tipo di astio, di rancore, che ci vogliamo un sacco di bene. Per me questa è la cosa più importante.”.

Ora non ci resta che aspettare l’uscita di Elisabetta.