gf-vip,-de-blanck-insulti-pesanti-a-stefania-“falsa-e-pu****a”

Show decisamente sopra le righe di Patrizia De Blanck durante la diretta del Grande Fratello Vip contro l’ex coinquilina Stefania Orlando. La furia della contessa ha scatenatole ire del web…

Scene di ordinaria follia durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 7 dicembre 2020. La contessa Patrizia De Blanck inizialmente si è arrabbiata per non essere stata fatta accomodare sulla sua solita poltrona, al centro degli altri vipponi come lei eliminati dal reality show. Per volere del pubblico infatti è state messa in disparte rispetto a tutti gli altri ex coinquilini ed ha così scatenato la sua furia contro Stefania Orlando.

La vippona bionda stava discutendo con Adua Del Vesco – Rosalinda Cannavò e la De Blanck dallo studio ha voluto prendere le difese della ex finta fidanzata di Gabriel Garko. Per farlo ha utilizzato parole molto forti, che hanno scatenato l’ira dei social network.

Leggi anche: GF Vip, De Blanck furibonda con Barbara d’Urso

Lo show esagerato della contessa

Insomma, dentro o fuori la casa del GF Vip la contessa continua ad essere protagonista. Nell’ultimo periodo della sua permanenza nel Loft di Cinecittà i rapporti con la Orlando si erano completamente inclinati. Le due avevano cercato più volte di chiarirsi, ma alla fine si era arrivati al nulla di fatto. Un nulla di fatto che è stato ampiamente dimostrato anche ieri.

“Sei una falsona, stai zitta falsona! Sei bugiarda e falsa, mi hai detto di non nominarti e poi lo hai fatto tu! Falsa, è una falsa, una bugiarda e un’ipocrita. Fa la santa… Fa pure la santa, fa la santa… mi ha detto non mi nominare e poi mi ha nominato lei… falsona! Una falsa, un’ipocrita, una bugiarda! E pure pu****!”

Parole inaccettabili, che stanno facendo il giro della rete. Il popolo dei social è adiratissimo, un atteggiamento simile non è assolutamente accettabile. I tweet contro la De Blanck si sprecano, nessuno prende le sue difese. La condanna del web arriva non solo verso la ex vippona, ma anche contro il conduttore Alfonso Signorini e contro la produzione che non sono stati in grado di fermare la furia di Patrizia.